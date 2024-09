Sobrino de Trump afirma que al republicano “no le importan” los soldados

Fred Trump III, sobrino de Donald Trump, despotricó en su contra por criticar al desparecido John McCain y señaló que al republicano de 78 años “no le importa nada” el personal que sirve en el ejército.

Durante una entrevista concedida al canal de televisión MSNBC, el pariente del expresidente de la nación refirió que el senador muerto hace seis años a quien critica, logró sobrevivir al cautiverio en Vietnam y tan sólo por ello debería ser considerado héroe de guerra.

“Es un héroe genuino, no nos engañemos. No entiendo que Donald lo haya llamado, en esencia, un ‘perdedor’, pero cualquiera que sea discapacitado o cualquiera que él considere inferior es un perdedor, lo cual, vale, así es él. Eso no va a cambiar. Donald sólo cree en Donald“, expresó.

Con respecto a los señalamientos de Donald Trump hacia los miembros del ejército por lo cuales se le ha venido criticando prácticamente a lo largo de toda su campaña, Fred Trump III está convencido de que el candidato presidencial republicano no simpatiza con ningún militar por más alto que sea su rango.

“Conozco a muchas personas que están en el ejército y tuve el placer de hablar en una entrevista con National Defense Radio, que se comunica con las Fuerzas Armadas, y dije la verdad. Básicamente conté esta historia y dije que a él simplemente no le importan una mi&%$#. Simplemente no le importan“, subrayó.

El respaldo de los miembros de las Fuerzas Armadas puede ser determinante para Donald Trump en la boleta electoral. (Crédito: John Bazemore / AP)

Recientemente, Fred Trump III publicó el libro, titulado “All in the Family: The Trumps and How We Got This Way (Todo queda en familia: Los Trump y cómo llegamos a ser así)”, obra que le molestó mucho a su primo Eric Trump por los comentarios negativos que escribió acerca de su padre.

“Es decepcionante que después de décadas de amor inquebrantable, apoyo, membresías de golf, vacaciones familiares y millones de dólares en apoyo a su maravilloso hijo, Fred Trump haya decidido ‘hacer efectivo’ menos de 100 días antes de una elección.

He firmado los cheques y he sido testigo de primera mano de cómo mi padre y nuestra familia han brindado un apoyo financiero infinito para que el hijo de Fred pudiera recibir la mejor atención médica posible.

Leer esta basura y ver que ahora ha seguido a su problemática hermana simplemente para ganar dinero rápido es repugnante, desalentador y un claro ejemplo de que ‘ninguna buena acción queda sin castigo'”, escribió el hijo del político neoyorquino en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

