Cade Cowell convocado de última hora con Estados Unidos

El buen momento que vive el norteamericano Cade Cowell con las Chivas del Guadalajara no paso desapercibido para el técnico interino de Estados Unidos Mikey Varas, por lo cual ante la lesión de Gio Reyna, no dudó en convocar al artillero mexiocamericano para enfrentar a Canadá y a Nueva Zelanda en la fecha FIFA de septiembre.

Cowell con tres goles anotados en 473 minutos en los seis juegos disputados que lleva Chivas se ha adaptado a la Liga MX y eso no pasó desapercibido por el relevo de Gregg Berhalter, quien tuvo que dejar su cargo después del fracaso en la Copa América 2024 en donde no avanzó ni la primera fase.

El futbolista de Chivas, recibió llamado de última hora para la selección de Estados Unidos, luego de una lesión que sufrió Gio Reyna, quien fue diagnosticado con una distensión en su ingle izquierda, por lo cual fue enviado a su equipo para su valoración más a detalle y su tratamiento.

Frente a los hechos, el cuerpo técnico de Mickey Varas determinó emitir un comunicado a las Chivas para que el delantero se reporte al equipo que enfrentará en las próximas horas a Canadá y a Nueva Zelanda, en lo que representa una gran oportunidad para el delantero de origen mexicano.

El comunicado que emitió el equipo de las barras y las estrellas señaló que el jugador de Chivas llegará para completar la plantilla que enfrentará a Canadá y a Nueva Zelanda, por lo que reportará de inmediato con su selección.

Cowell regresará a la selección después de que en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024 no fue tomado en cuenta por el seleccionado Sub 23 que terminó en sexto lugar de la competencia en terreno francés después de una dolorosa derrota con Marruecos 4-0 en donde fue el acabose para el técnico de nacionalidad serbia Marko Mitrović.

La ausencia en el seleccionado Sub23 permitió a Cowell estar de lleno en la pretemporada de Chivas a cargo del argentino Fernando Gago y con ello pudo entrar en ritmo de las Chivas para tomar un papel preponderante en su funcionamiento.

Cade Cowell fue convocado a la selección de Estados Unidos para sumarse a Raúl Rangel, Alan Mozo y Roberto Alvarado como el aporte a las selecciones nacionales que participarán en la próxima fecha FIFA de septiembre con la selección norteamericana y con México. Crédito: Imago7

Cade Cowell cuando llegó a Chivas generó todo un suceso al grado de que su presencia se hizo viral con la famosa ‘Cowellmanía’, pero su rendimiento fue disminuyendo con el pasar de las jornadas e inclusive en algunos partidos no apareció en el once titular, por lo que ahora tiene como reto ganarse un lugar en el once inicial de Fernando Gago.

De esta forma, Chivas con Cowell, Raúl ‘Tala’ Rangel, Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Alan Mozo, son cuatro los jugadores que aporta a las selecciones nacionales que participan en la fecha FIFA de septiembre contra Canadá y Nueva Zelanda.

“NO ME GUSTA QUE COWELL JUEGUE PARA ESTADOS UNIDOS” 🇲🇽🇺🇸



A @Rene_Tovar sigue sin cuadrarle que el delantero juegue en Chivas pero represente a la selección estadounidense… pic.twitter.com/QoZdD3phgg — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 5, 2024

