Julio César Chávez estuvo muy afectado por su entorno familiar durante el reality

Julio César Chávez es uno de los peleadores mexicanos más aclamados y queridos por los aficionados aztecas. La “Leyenda” estrenará un producto audiovisual en los próximos días. Pero grabar los capítulos no fue fácil por las dificultades que atravesaba el exboxeador mexicano en su entorno familiar.

El “Gran Campeón Mexicano” fue interceptado por los medios de difusión a la salida de una obra de teatro y fue cuestionado sobre este nuevo producto audiovisual. Julio César Chávez reconoció que eran momentos complejos por los problemas con su familia.

“Desafortunadamente el reality nos agarró en el momento más difícil que estábamos pasando en la familia porque había tenido muchos problemas Julio, mi hijo. Fue algo muy estresante, muy duro para la familia”, explicó.

El “César del Boxeo” también reconoció que había una gran fractura en el vínculo familiar con sus hijos. De hecho, Chávez reveló que sólo mantenía contacto con su hija Nicole.

“En ese momento estaba enojado Omar conmigo, no me hablaba, Christian y Julio también. La única que me hablaba era mi hija. Parece que este reality nos unió más y parece que los astros se alinearon y al final a mi hijo Julio le cayó un rayito de luz y pudo participar en la serie“, agregó.

La “Leyenda” pensó lo peor para Chávez Jr

Chávez Jr. ha sido uno de los hijos de Julio César Chávez que ha atravesado por más problemas. El hijo del exboxeador mexicano ha tenido que lidiar con muchos problemas de adicciones que le ha afectado su carrera deportiva y también su vida familiar.

Julio César Chávez explicó que, por momentos, simplemente esperaba la peor noticia sobre su hijo. Este contexto no le permitía centrarse en el proyecto de reality que se estaba desarrollando.

“Yo no quería que se ventilara más todo lo que estaba sucediendo porque Julio tenía un santo desmadre que no podíamos parar, estábamos muy preocupados por su salud, sentí que se me iba a morir en cualquier momento. Yo esperaba el momento, la llamada que dijeran ‘Julio ya se murió’”, sentenció.

El “Gran Campeón Mexicano” explicó que había momentos en el que su hijo era incapaz de reconocerlo. A pesar de llegar a estos límites, Chávez Jr. ha mejorado su estado de salud y poco a poco retoma el ritmo en los cuadriláteros.

A pesar de los contratiempos, “Los Chávez” tiene fecha de estreno para el 11 de septiembre de este año. Este producto audiovisual será estrenado en Disney+ y estará conformado por 6 capítulos de 45 minutos cada uno.

