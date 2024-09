La abogada de “El Chapo” revela cómo se enteró el narco sobre la muerte de su madre

Cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos no solamente se selló su destino, sino también el de su madre, pues dicha condena significó que nunca mas se volverían a ver.

Y pese a los constantes intentos de la señora María Consuelo Loera por poder ver a su hijo en prisión, ese deseo nunca se le cumplió y falleció el 10 de diciembre de 2023.

Aunque el exlíder del Cártel de Sinaloa se encuentra incomunicado en su celda y no puede hablar con otros reos, tiene un televisor en su cuarto con acceso limitado y así se enteró sobre el fallecimiento de su ser querido.

Esto fue revelado por Mariel Colón, abogada de Guzmán Loera y de Emma Coronel, quien durante una entrevista con el diario Milenio recordó cómo se enteró “El Chapo” sobre la muerte de su madre.

“Él tiene un televisor en el cuarto, tiene acceso limitado, creo que puede ver dos canales en español, y pues obviamente supo. Cuando eso pasó me dieron el permiso de poder llamar y hablar con él para contarle la situación, y como cualquier hijo va a estar herido”, señaló la abogada.

“Lo más triste es que no se pudo despedir, porque la señora Consuelo estuvo pidiendo, y le negaban la visa para poder ir a visitarlo, entonces murió sin que su hijo pudiera despedirse de ella”, agregó.

El deseo que nunca se le cumplió

Desde el momento en que el narcotraficante fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, Consuelo Loera comenzó a luchar por una visa humanitaria que le permitiera visitarlo.

El primer intento de verlo fue en 2019, cuando envió una carta al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En la misiva, Loera solicitaba ayuda para obtener una visa humanitaria que le permitiera visitar a su hijo, quien ya estaba recluido en la prisión de máxima seguridad ADX. En la carta, expresaba su profundo deseo de ver a su hijo antes de que fuera demasiado tarde, pero no recibió respuesta.

En marzo de 2020, durante un controvertido saludo con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en Badiraguato, Sinaloa, Consuelo Loera tuvo la oportunidad de entregarle una carta al mandatario, en la que solicitaba su intervención para gestionar una visa humanitaria que le permitiera visitar a su hijo, pero tampoco tuvo éxito.

En otra parte de la entrevista con Milenio, se le preguntó a Mariel si continúa en comunicación con “El Chapo”, a lo que respondió que lo visita cada dos semanas y sigue buscando que mejoren sus condiciones de confinamiento.

“La única que lo puede ver es esta servidora que está aquí y sus niñas de 13 años, las gemelas, pero cuando yo las llevo. Ellas no viven en Colorado, entonces pueden ir dos veces al año”, detalló.

Por último, aseguró que la vida de Guzmán Loera dentro de prisión es aburrida, solitaria y triste.

“Imagínate, ¿cómo se puede sentir un humano viviendo bajo confinamiento en un cuarto que tiene 8 pies de ancho por 8 pies de largo, encerrado 24 horas del día, 7 días a la semana, sin poder hablar con otras personas?, porque él no puede hablar con otros presos, no puede tomar clases, él no puede ver a su esposa, no puede ver a nadie de su familia”, sentenció.

