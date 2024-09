¿Cómo celebraron Luis Fonsi y Águeda López su décimo aniversario de casados?

Esta semana, Luis Fonsi y Águeda López cumplieron diez años de casados. La pareja no dejó pasar la especial fecha y lo celebraron con tiernos mensajes de amor.

Ambos recurrieron a sus redes sociales para conmemorar la fecha especial con fotos de distintos momentos de su relación, incluido el día de su boda.

En su cuenta de Instagram, Fonsi expresó la feliz que se siente por celebrar diez años de matrimonio con la modelo española.

“Flaquita mía, hoy es nuestro aniversario. 10 años. Qué suerte tengo de tenerte. Te amo y me quedo corto. Que sean mil años más”, escribió el cantante puertorriqueño junto a dos fotos de ellos juntos.

Águeda López también compartió un tierno mensaje dedicado a su esposo. “Qué bonita es la vida a tu lado @luisfonsi. Feliz aniversario amor mío. Te amo”, escribió también para acompañar varias fotos juntos.

Luis Fonsi y Águeda López se casaron en el 10 de septiembre de 2014 en una romántica ceremonia celebrada en un viñedo en el valle de Napa, en California.

Luis Fonsi le dedicó una canción a su esposa

En mayo, Luis Fonsi lanzó su disco El viaje, el doceavo de su carrera y con el que conmemora 25 años de trayectoria musical.

El álbum está compuesto por canciones con los nombres de los lugares que ocupan un lugar especial en su corazón, entre ellos “Andalucía”, región de España de donde es su esposa Águeda López.

“Todas las canciones son ciudades, excepto una, una región que es ‘Andalucía’, que es el tema más personal del disco”, aseguró en una reciente entrevista en el programa español El Hormiguero. “Es un tema que le dedico a mi mujer porque Andalucía me devolvió el amor”, explicó.

“Es una historia con la que creo que mucha gente se puede identificar. Tuvo que doler, tuve que pasar por esto para llegar a ti y Andalucía me devolvió el amor. Ella me devolvió el amor”, añadió.

El cantante puertorriqueño contó que no le enseñó la canción a su esposa hasta que estuvo lista. “Esta canción obviamente no se la enseñé porque aún no estaba terminada”, dijo sobre el proceso de creación del tema. “Porque habla de nuestra relación, habla de nuestros hijos, de nuestro aniversario”, indicó.

Seguir leyendo: