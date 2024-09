4 hábitos que te harán ahorrar gran parte de tu salario, según los chinos

Viviendo en un país tan poderoso como lo son los Estados Unidos, de pronto creemos que somos los únicos que tenemos la razón. Eso aplica para cualquier tema, incluido el dinero. En esta ocasión decidimos inspeccionar el oriente y revisar que es lo que piensan en otra nación tan poderosa al otro lado del mundo. Y como decimos, todos queremos ahorrar dinero, aquí o en China. Estos son los consejos para hacerlo, según algunos de sus residentes.

De acuerdo con Yahoo! Finance, la tasa de ahorro de los hogares en China fue del 16% en 1990. En los últimos años, su capacidad de ahorro aumentó considerablemente: al 30% en 2012 y al 45% hoy en día. Suponemos que algo están haciendo bien.

Y por si no crees que podemos aprender algo de los chinos, la tasa de ahorro de los hogares estadounidenses no supera siquiera el 4%.

En el portal noticioso, Humphrey Yang, un especialista en finanzas de origen chino, compartió algunos de los consejos que personas de su país hacen para ahorrar. De acuerdo con el también youtuber, hay cuatro hábitos que tiene la sociedad china y que pueden servir para cualquier persona, especialmente para evitar los problemas financieros y las deudas.

1. No se dejan apantallar por los lujos

Si algo nos caracteriza en occidente, es que fácilmente nos dejamos apantallar por los lujos del vecino. Si la persona de al lado se compra un auto, de inmediato vamos por un vehículo más grande. De acuerdo con Yang, el consumidor chino promedio no se deja llevar por los bienes de lujo. Sin importar su capacidad de ingresos, aun cuando sea muy grande, no suelen exhibir símbolos de estatus. Por el contrario, las personas suelen ser más reservadas, incluso con familiares, amigos y, con mayor razón, con su vecino.

En pocas palabras, procuran no gastar en artículos que solo llaman la atención de los demás.

2. La regla del 10:1

Similar a lo que conocemos aquí como la regla 50/30/20, en China, las personas aplicaron su propia regla 10:1. Aunque podríamos parecer que es muy drástica, esto tiene una razón de ser. China no siempre fue un país rico. Muchas personas crecieron en la pobreza y, debido a ello, se acostumbraron a gastar solo un yuan por cada diez que ganan.

Mientras nosotros en EE.UU. solo aspiramos a ahorrar el 20% de nuestros ingresos, los chinos buscan ahorrar el 90% de sus ganancias mensuales. Es cierto que pocas veces se logra, tal como lo señala Yang, sin embargo, este objetivo ayuda a mantener la gestión financiera de manera prudente, a no gastar de más y ahorrar la mayor cantidad de dinero posible.

3. Las necesidades son prioridad

Otro golpe a la regla 50/30/20. Debido a las características que nos distinguen a los consumidores occidentales, las compras de deseo son importantes, tanto que los métodos de ahorro las contemplan para no sacrificar ninguno de los dos. Para los chinos, los deseos, o como ellos le llaman, “los caprichos”, no entran en su presupuesto y se enfocan en sus necesidades.

Esto no significa que no gasten en gustos. Con toda la tecnología que se desarrolla en oriente, sería imposible no caer en tentaciones. Sin embargo, cuando los chinos “derrochan” dinero en sus caprichos, buscan el artículo que genere más valor a su dinero a largo plazo. En otras palabras, buscan hacer compras inteligentes para evitar gastar constantemente en algo que ya debería estar resuelto.

4. Preparan sus comidas en casa

Por último, muchos chinos preparan casi todas sus comidas en casa. Este hábito sencillo es eficaz para ahorrar dinero y evitar los gastos hormiga. Volvemos al punto, no es que no salgan a comer a restaurantes o bares, solo que los limiten para ocasiones verdaderamente especiales.

