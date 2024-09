Aumentan las detecciones de sífilis en emergencias de hospitales de EE.UU.

Estudio financiado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) ha revelado que ofrecer pruebas de detección de sífilis de forma opcional en los servicios de urgencias de un hospital universitario de Chicago incrementó notablemente tanto el número de personas examinadas como el de diagnósticos confirmados. Este hallazgo es significativo, ya que la mayoría de las personas diagnosticadas no presentaban síntomas evidentes, lo que indica que las estrategias que solo se basan en síntomas podrían no detectar un gran número de casos. Los resultados de la investigación, que se desarrolló entre 2017 y 2021, fueron publicados en la revista Open Forum Infectious Diseases.

La investigación se centró en un conjunto de datos de casi 300.000 visitas a las salas de urgencias, y analizó el impacto de una nueva estrategia de pruebas en el diagnóstico de sífilis. Antes de implementar esta iniciativa, menos del 4 % de los pacientes que acudían al servicio de urgencias fueron sometidos a pruebas de sífilis. Tras la intervención, esta cifra aumentó al 24 %, lo que resultó en un crecimiento significativo en el número de diagnósticos de sífilis, particularmente en personas asintomáticas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han advertido sobre el aumento en la tasa de sífilis en los Estados Unidos. Según las estimaciones, los casos de sífilis en adultos crecieron un 80 % entre 2018 y 2022, mientras que los casos de sífilis congénita aumentaron en un 183 % durante el mismo período. Esto subraya la necesidad de mejorar las estrategias de detección de esta enfermedad, especialmente en poblaciones vulnerables como las mujeres embarazadas y aquellas con limitado acceso a servicios médicos. A pesar de los avances en las pruebas diagnósticas, aún no existe un modelo óptimo que asegure la prevención de la sífilis congénita, una condición que puede tener consecuencias devastadoras tanto para las madres como para sus bebés.

Tradicionalmente, las pruebas de detección de sífilis en urgencias han estado dirigidas a personas que presentan síntomas activos o a aquellas que están embarazadas. Sin embargo, este enfoque tiene sus limitaciones, ya que muchas infecciones son asintomáticas y, por lo tanto, no se detectan a tiempo. El estudio de Chicago introdujo un enfoque más amplio y flexible al ofrecer pruebas de sífilis opcionales a personas entre los 18 y 64 años que no hubieran sido diagnosticadas con VIH o no se hubieran sometido a una prueba de VIH en los últimos 12 meses. Además, los médicos podían solicitar pruebas adicionales en función de su criterio clínico.

El análisis de los resultados de este enfoque mostró un incremento significativo en el número de casos diagnosticados. Antes de la intervención, solo se diagnosticaron 161 casos de sífilis en un período de dos años. Tras la implementación de la estrategia, este número subió a 624, evidenciando el éxito del enfoque en identificar infecciones que, de otro modo, podrían haber pasado desapercibidas. Entre las mujeres embarazadas, el porcentaje de pruebas realizadas aumentó de aproximadamente el 6 % a casi el 50 %, lo que resultó en un incremento en el número de diagnósticos, de dos antes de la intervención a 15 después. Aunque la tasa de positividad se mantuvo constante, estos resultados sugieren que se habían perdido numerosas oportunidades de detección antes de la intervención.

Otro hallazgo relevante del estudio fue el aumento de diagnósticos simultáneos de sífilis y VIH. Sin necesidad de realizar intervenciones adicionales enfocadas en la detección del VIH, el número de diagnósticos de ambas infecciones aumentó de siete a 24, lo que sugiere que una estrategia de detección más amplia podría beneficiar la identificación de múltiples infecciones de transmisión sexual.

Los autores del estudio concluyen que una política de pruebas opcionales en las salas de urgencias podría ayudar a reducir las brechas existentes en el diagnóstico y tratamiento de la sífilis. Esta estrategia tiene un impacto positivo no solo en poblaciones de alto riesgo, sino también entre aquellas con acceso limitado a la atención médica, como las mujeres embarazadas. La detección temprana es esencial para controlar la propagación de la sífilis y prevenir complicaciones graves como la transmisión congénita de la enfermedad. El estudio fue llevado a cabo por especialistas de la Universidad de Chicago y financiado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los NIH, lo que subraya la importancia de seguir explorando enfoques innovadores para mejorar la salud pública.

