Cada vez más mujeres estadounidenses se esterilizan quirúrgicamente

El panorama sobre la anticoncepción quirúrgica ha experimentado un cambio significativo en Estados Unidos, particularmente en aquellos estados donde el aborto se ha vuelto ilegal o ha sido restringido severamente.

Un nuevo estudio ha revelado un aumento en las tasas de esterilización tubárica en los meses posteriores al fallo de la Corte Suprema en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization.

Este aumento se ha percibido con más intensidad en los estados afectados por la restricción o prohibición del aborto, donde las mujeres, ante el temor a embarazos no deseados, han optado por métodos anticonceptivos permanentes como la ligadura de trompas.

El estudio, realizado por un equipo de investigadores liderados por Xiao Xu, del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, sugiere que los cambios en las políticas de acceso al aborto han impactado directamente en las decisiones de anticoncepción de muchas mujeres.

La esterilización tubárica, que incluye procedimientos como la ligadura, corte o extirpación de las trompas de Falopio, ha visto un aumento promedio del 3 % mensual en los estados donde el aborto fue prohibido tras el fallo Dobbs. Este aumento se mantuvo durante al menos seis meses tras la decisión tomada en junio de 2022.

En estados donde el aborto se restringió pero no fue prohibido del todo, también se observó un incremento en la tasa de esterilización, aunque no alcanzó una significancia estadística en comparación con los estados donde se mantuvo el acceso al aborto.

La investigación se basa en un análisis de datos de aproximadamente 4,8 millones de mujeres, cubriendo 36 estados y Washington, D.C. Xu y su equipo se centraron en comparar las tasas de esterilización antes y después de la decisión de Dobbs, que marcó un hito en la historia judicial de Estados Unidos, revirtiendo cinco décadas de acceso legal al aborto garantizado por Roe v. Wade. El impacto de este fallo no solo ha generado cambios en las legislaciones estatales, sino también en la forma en que las mujeres toman decisiones sobre su salud reproductiva.

Xu ha advertido que, aunque la esterilización tubárica es un método anticonceptivo considerado eficaz, su carácter irreversible conlleva consecuencias de por vida para las mujeres que deciden someterse a este procedimiento. Las restricciones o prohibiciones al aborto en varios estados han creado una atmósfera de incertidumbre en la que muchas mujeres sienten que deben tomar decisiones más permanentes en cuanto a la anticoncepción.

Además, un estudio adicional realizado por la Universidad de California en San Francisco (UCSF) ha revelado que la esterilización quirúrgica no es completamente infalible. La investigación, publicada recientemente en la revista NEJM Evidence, sugiere que entre el 3 % y el 5 % de las mujeres que se someten a una ligadura de trompas pueden experimentar embarazos no planificados posteriormente. Según la Dra. Eleanor Bimla Schwarz, quien lideró el estudio, estos hallazgos destacan que incluso la cirugía de trompas no puede ser considerada como un método perfecto para evitar el embarazo.

Este último descubrimiento pone de relieve la importancia de brindar a las mujeres una amplia gama de opciones anticonceptivas y de garantizar que estén bien informadas sobre las limitaciones y riesgos asociados a cada uno de estos métodos. En un contexto donde las restricciones al aborto están cambiando rápidamente en muchos estados, la decisión de optar por un método anticonceptivo permanente puede no siempre ser la más adecuada o deseada para todas las mujeres.

En los estados donde el acceso al aborto se mantuvo sin cambios, no se registraron aumentos en las tasas de esterilización quirúrgica, lo que sugiere que la disponibilidad de opciones de aborto sigue desempeñando un papel crucial en las decisiones de planificación familiar. Estos resultados subrayan cómo las políticas de salud pública, especialmente las relacionadas con los derechos reproductivos, tienen un impacto directo en las decisiones individuales de las mujeres respecto a su cuerpo y su futuro. El estudio, publicado el 11 de septiembre en el Journal of the American Medical Association, plantea interrogantes sobre el futuro de la atención médica reproductiva en Estados Unidos y sobre cómo las restricciones al aborto pueden estar moldeando el panorama de la anticoncepción de una manera que tendrá repercusiones a largo plazo. A medida que más estados adoptan o ajustan sus políticas en torno a los derechos reproductivos, será crucial seguir monitoreando las tasas de esterilización y otros métodos anticonceptivos para entender mejor los efectos de estos cambios legislativos en la vida de las mujeres.

