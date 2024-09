“LCDLFM 2”: Ricardo Peralta se disculpa por su comportamiento

El domingo 8 de septiembre Ricardo Peralta salió de “La Casa De Los Famosos México 2”; su participación en el reality fue bastante polémica por una serie de comentarios y su actitud hacia otros de los participantes. Ahora ha estado dando entrevistas, en las que no ha dejado de disculparse por sus acciones.

“LCDLFM 2”: Ricardo Peralta es el séptimo expulsado

Al revisar preguntas de los internautas junto con Pablo Chagra y Shanik Berman, Torpecillo dijo que se arrepiente de muchas de las cosas que hizo dentro de la casa. “Para mí, cuando me di cuenta, había sido demasiado tarde. Y lo digo de verdad, con todo corazón y la honestidad. No para quedar bien o un control de daños, no. Yo si lo digo es porque realmente lo pienso y lo siento. Yo ya me di cuenta de todo lo que pude haber detenido si hubiera estado yo presente mentalmente en el juego. Entonces como que pasar por alto eso voy a tener que aprender a soltarlo ya en terapia. Pero por el momento estoy completamente devastado por esa situación, y es algo que me va a pesar, que me va a costar conmigo mismo”.

“LCDLFM 2”: Sian, Agustín y Ricardo prometen cambiar

Con una actitud muy distinta a la que tenía en “La Casa De Los Famosos México 2”, el influencer dio su opinión acerca de cada uno de los participantes. Sobre Agustín Fernández, dijo: “Qué fuerte que ya me enteré de muchas cosas acá afuera, y me duele fuertísimo, porque lo que uno vive allá adentro es como un exilio y no entiendes muchas cosas. Cuando yo me enteré te juro que sentí feo en el corazón”.

Peralta formaba parte del Equipo Tierra, que semana a semana ha ido reduciéndose por la expulsión de sus integrantes, incluyendo la salida voluntaria del polémico Adrián Marcelo, de quien comentó: “Espero que te encuentres muy bien. La verdad es que yo sé que este tipo de eventos, cuando tocan, te deprimen. Yo idolatré e idolatro la forma en la que trabaja. Me gusta cuando una persona trabaja en equipo, y a mí eso me parece espectacular”.

Ricardo tuvo fuertes enfrentamientos con Arath de la Torre, y ahora se ha dado cuenta de que el actor es uno de los participantes con más preferencia entre el público. Sobre él, dijo: “Arath, todo quedó en aprendizaje. Te agradezco verdaderamente las palabras que tuvimos la primera semana y también la última semana. De verdad que admiro todo el trabajo que haces, y espero que acá afuera la pasemos espectacularmente”.

Al ser entrevistado por Maxine Woodside, Peralta reconoció que sus actitudes provocaron drásticos cambios en cuanto a su popularidad en redes sociales, y finalmente se disculpó. “Ya me dijeron que no tengo agencia, que no tengo amigos, que no tengo novio, que me como los mocos, va bien. Una disculpa a toda la gente que se sintió defraudada, que no llené sus expectativas, que se sintió ofendida también, de verdad, de todo corazón. Es un golpe, pero también un aprendizaje que me toca”.

