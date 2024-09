Shailene Woodley protagonizará la película sobre la vida de Janis Joplin

La actriz Shailene Woodley producirá y protagonizará una película sobre la vida de la cantante de rock Janis Joplin, que será filmada en California. No se sabe aún quién será el director.

La cinta (aún sin título) será un proyecto que recibirá un crédito de $2.5 millones de dólares financiado por los contribuyentes, a través del Programa de Crédito Fiscal para Cine y Televisión de California.

Woodley, conocida por películas como “The Descendants”, “The Fault In Our Stars” y “The Divergent Series: Insurgent”, emitió un comunicado en el que resaltó la importancia de este filme. “California significó mucho para Janis Joplin: desde las fachadas de las casas de San Francisco hasta las paredes de los estudios de grabación Sunset Sound. El estado se convirtió en el escenario en el que ella exploró no sólo el mundo de la música, sino también el mundo de su vibrante humanidad”.

Janis Joplin es considerada toda una leyenda en el mundo del rock. Su éxito como integrante del grupo Big Brother And The Holding Company dio pie a una exitosa carrera como solista, con éxitos como “Piece Of My Heart” y “Me And Bobby McGee”. La cantante murió el 4 de octubre de 1970, a los 27 años, por una sobredosis de heroína.

El más reciente trabajo de Shailene Woodley es la película “Killer Heat”, dirigida por Philippe Lacote y en la que comparte créditos con Joseph Gordon-Levitt y Richard Madden. El filme de crimen y misterio -que se estrenará en Estados Unidos el 26 de septiembre- trata acerca de una mujer que viaja a Grecia y se involucra con unos hermanos gemelos (ambos interpretados por Madden).

