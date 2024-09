Trump sugiere que el disparo que recibió en la oreja es por culpa de la retórica demócrata

El primer debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump vivió varios momentos acalorados, como la falsa declaración del expresidente, quien sugirió que el intento de asesinato del 13 de julio pudo haber sido por culpa de los demócratas.



“Probablemente, me dispararon en la cabeza por las cosas que dicen de mí. Hablan de democracia con una investigación falsa para la democracia. Ellos son la amenaza de la democracia con una investigación falsa sobre Rusia, Rusia que no llegó a ninguna parte”, dijo Donald Trump, alimentando un intento fallido de asesinato en su contra.



Las declaraciones de Trump no coinciden con la última actualización de la investigación en una sesión informativa el pasado 28 de agosto, el director ejecutivo del FBI, Robert Wells.



“En este momento el FBI no ha identificado un motivo, ni ningún co-conspirador o asociado de Crooks con conocimiento avanzado del ataque. Seguimos viendo a través de nuestro análisis una mezcla de ideologías. Así que dirían que no vemos ninguna ideología definitiva asociada con nuestro sujeto, ya sea de izquierda o de derecha. Realmente ha sido una mezcla y algo que todavía estamos tratando de analizar y sacar conclusiones”, dijo.



El señalamiento de Trump llegó después de que Harris mencionó que muy probablemente el expresidente “utilizaría el Departamento de Justicia como arma”, contra sus enemigos políticos.



El FBI cree que la persona que atacó a Trump tenía la mentalidad de levar a cabo algún tipo de ataque y consideró el motín en Butler, a una hora de su casa, como “objetivo de oportunidad”.



“Una vez más, quiero enfatizar que seguimos analizando todas las pruebas asociadas con sus relatos, con su actividad de búsqueda en Internet. Y tenemos una idea clara de su mentalidad, pero no estamos listos para hacer ninguna declaración concluyente sobre el motivo en este momento”, dijo Robert Wells durante la última actualización de la investigación.



