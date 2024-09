Alexa Grasso lista para trilogia contra Shevchenko en la UFC este 14 de septiembre

Estamos a solo pocos días para que este próximo sábado 14 de septiembre desde las instalaciones de La Esfera de Las Vegas, la función que lleva por nombre ‘Riyadh Season Noche UFC’ tenga lugar, y se pueda apreciar la tan esperada y única trilogía entre la mexicana Alexa Grasso y Valentina Shevchenko, lo que podría ser el último baile para ambas dentro del mismo octágono.

Si bien el duelo particular favorece a Grasso 1 por 0, sin olvidar el empate de la revancha, esto no hace que la peleadora azteca mire por encima del hombro a Shevchenko, y por el contrario, ha estado buscando cualquier tipo de falla o detalle a corregir y mejorar para afrontar de mejor manera este tercer duelo.

“Definitivamente mi boxeo es algo que he estado puliendo y obviamente todo lo demás está ahí y sé perfectamente lo que tengo que hacer, ir para adelante y ser yo y dejar ir mi striking”, aseguró la jalisciense. A diferencia de Grasso, Shevchenko está totalmente segura que no es cuestión de “solamente ajustar alguna técnica, en MMA es algo de naturaleza, de sentir la pelea es lo más importante, no es ajustar solamente una técnica porque puedes confiar en tu boxeo y de repente de una patada ya sales y terminó todo, entonces es así, trabajar en todos tus lados fuertes y empujar hasta el final”.

Valentina enfocada en revertir la situación a su favor

Luego de dos combates en donde Grasso ganó uno y el otro fue empate, Valentina se ha estado preparando de forma bastante disciplinada, enfocada y mentalizada junto a su entrenador Pavel Fedorov, primero en suelo tailandés y finalmente con un campamento de entrenamiento en El Paso, Texas.

“Fuimos como de cuatro a seis semanas a El Paso, con el maestro Pavel que tiene un amigo, Armando y en su academia entrenamos con todo, con sparrings de El Paso y de Ciudad Juárez que estaban cruzando la frontera para entrenar conmigo, entonces toda esta experiencia y la cultura me cargó de mucha fuerza y me preparó muy bien para la pelea”, mencionó Shevchenko. Hay que destacar que Alexa tuvo su campamento de entrenamiento entre Puebla y su natal Guadalajara, en donde estuvo trabajando en conjunto con su tío Pacho Grasso, afinando detalles para mejorar su rendimiento en este combate.

La primera ocasión en donde ambas peleadoras se midieron fue el 4 de marzo del 2023, en aquel entonces Shevchenko perdió el combate, y de paso el cinturón de la división de peso mosca, ante la mexicana por la vía de la sumisión, la victoria fue una verdadera sorpresa pues Grasso puso punto y final a una monarquía de 7 defensas exitosas por parte de Valentina.

Revancha y polémica

La segunda pelea llegaría bañada en mucha polémica, Alexa realizó su primera defensa de campeonato de peso mosca, luego de cinco asaltos los jueces finiquitaron que el combate había sido un empate al registrar en las tarjetas 48-47, 47-48 y 47-47, permitiéndole retener el título a la mexicana.

Historia en la UFC gracias a las mujeres

La pelea de este 14 de septiembre será un antes y un después en la UFC, en especial en la rama femenina, ya que será la primera vez en la historia que se materialice una trilogía en dicho sexo, y promete ser la definitiva, para Grasso ha sido una gran experiencia enfrentar a alguien del nivel y talento de Shevchenko.

“Estoy muy contenta, ha sido una gran competencia, creo que las peleas que hemos dado han sido increíbles. El nivel técnico, el nivel de pasión, el nivel de profesionalismo que hemos dado es muy alto y me siento super orgullosa de hacer historia, de ser la primera trilogía de mujeres y la primera campeona mexicana, así que no puedo esperar a que ya sea el sábado”, dijo Alexa durante la conferencia previa.

