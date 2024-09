Silvia Pinal celebró su cumpleaños 94 en casa y muy bien acompañada

El jueves 12 de septiembre fue muy especial para el entretenimiento hispano, luego de que ese día Doña Silvia Pinal celebrara su llegada a los 94 años y lo hiciera muy bien acompañada de sus hijos, de sus amigos más cercanos y de los medios de comunicación.

“A mí no me asusta la muerte, la muerte se va y se va y viene cuando se le da a ella su gana. Me siento de 18 años”, contó la expresentadora de televisión con ese sentido del humor que la caracteriza

Por medio de una serie de publicaciones, realizadas en las redes sociales, fue que pudimos saber que los festejos de cumpleaños de la gran diva se llevaron a cabo en el jardín de su emblemática mansión en el Pedregal, al sur de Ciudad de México.

Ahí le cantaron las tradicionales ‘Mañanitas’, comieron alambre, cochinita y unos exquisitos chiles en nogada, un platillo mexicano que solo se come en esta temporada del año. Entre los regalos que recibió destacaban los pijamas, calcetines, guantes y chalinas.

“La comida, como cada año, corrió a cargo de Efigenia Ramos, asistente personal de Silvia Pinal”, informaron en ‘Ventaneando’.

¿Cómo es la casa donde celebraron a Doña Silvia Pinal?

La también actriz adquirió ese lujoso inmueble, en el año de 1956, en Jardines del Pedregal, un barrio que se caracteriza por sus casas de lujo construidas en grandes terrenos, y desde entonces ha sido sede de grandes acontecimientos, como sus más recientes cumpleaños e incluso ahí contrajo matrimonio.

Además de contar con un gran jardín exterior, la propiedad también tiene un jardín interior, lo que le da un toque muy especial y acogedor.

Sala

La casa, construida en dos pisos, tiene en la planta baja una sala principal compuesta por tres sofás de color blanco con espacio para 10 personas.

La sala está acompañada de una mesa de centro de color rojo, así como dos más laterales del mismo tono.

La habitación es completada por un mueble con artículos decorativos y con un retrato de Silvia Pinal, el cual fue pintado por el propio Diego Rivera.

También cuenta con una segunda sala que está compuesta por tres sofás que combinan el tono rojo con el dorado y tiene espacio para ocho invitados.

Comedor

El comedor está compuesto por una mesa rectangular de color café con espacio para 12 comensales.

Al centro de la amplísima mesa, Doña Silvia tiene varios artículos decorativos que ha ido coleccionando a lo largo de su vida. A un costado del comedor se localiza su piscina techada.

Antecomedor

A pocos pasos del comedor se localiza un pequeño ante comedor de color rojo con espacio para dos sillas.

Terraza

A las afueras de su recámara, la ex de Enrique Guzmán tiene una pequeña terraza que hoy por hoy es su lugar favorito, aunque por varios años permaneció abandonada.



En la actualidad está equipada con un comedor, siendo ese el lugar donde suele desayunar y cenar.

Sala de juegos

La casa también cuenta con una sala de juegos, en la que tiene una mesa de billar, así como algunas mesas para jugar cartas, dominó y otros juegos de azar.

Piscina

Entre vegetación y algunos muebles fue construida la piscina de la mansión, la cual tiene un tamaño bastante considerable, a pesar de estar al interior de la propia casa.

Sigue leyendo: