Daddy Yankee reaccionó a los rumores que aseguran que cobra por predicar

Desde que anunció su decisión de dejar la música para dedicarse por completo a su fe en Cristo, Daddy Yankee ha recibido muchas críticas; sin embargo, el reguetonero decidió responder a los cometarios sobre él, específicamente a uno.

En una conversación con el comediante Keropi Sánchez, Daddy Yankee respondió desmintiendo los rumores que aseguran que cobra por predicar su fe.

“Cuando me llega la noticia dije ‘papi, esto es bien irracional’. Yo ni le presté atención, porque yo dije ‘papi, la gente está clara que a mí no me hace falta esto’. La gente sabe que yo trabajé fuerte en el mundo, tuve éxito en el mundo, económicamente estoy bien”, dijo el reguetonero.

El cantante puertorriqueño aseguró que su participación en encuentros religiosos siempre es de manera voluntaria. “Yo vengo al evangelio por la pasión y por las almas, por hacer el bien. Yo acabo de dejar millones de ofertas de millones de dólares por venir a Cristo. ¿Cómo van a creer esta estupidez?”, afirmó.

“No entiendo cómo hay gente que se presta para este tipo de cosas. Mi intención siempre ha sido ayudar y compartir lo que puedo, no lucrar con mi participación en eventos religiosos”, agregó.

El año pasado, Daddy Yankee anunció su retiro de la música tras concluir su quinto y último concierto de la gira La Meta en Puerto Rico.

En ese momento, el cantante sorprendió a su audiencia al revelar su decisión de comenzar una nueva etapa en su vida dedicada por completo a su fe en Cristo.

De cantante a escritor

De cantante a escritor, Daddy Yankee publicará su primer libro. Recientemente, se supo que el cantante puertorriqueño recopilará sus experiencias personales en ReaDY! El poder de cambiar tu historia.

De acuerdo con Efe, el libro de Daddy Yankeese publicará en abril de 2025 y llevará a los lectores por un viaje en el que la música, la resiliencia y la fe convergen en una historia llena de pruebas, triunfos y lecciones transformadoras.

“ReaDY es un libro en donde comparto muchas vivencias personales, testimonios de vida y lecciones que he aprendido en mi caminar aquí en la tierra. Espero que les traiga muchas bendiciones”, dijo el Raymond Ayala, nombre real de Daddy Yankee, en un comunicado de prensa.

En el libro Daddy Yankee hará un repaso por sus humildes comienzos en Puerto Rico y la ciudad de Nueva York hasta convertirse en la máxima estrella del reguetón.

