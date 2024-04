Tras años distanciados, Daddy Yankee se reconcilió con sus hermanos

Daddy Yankee es muy reservado con su vida familiar. Siempre la mantuvo en privado. Recientemente, trascendió que el ex reguetonero se había reconciliado con sus hermanos Melvin y Nomar Ayala.

De acuerdo con People en Español, el intérprete de “Gasolina”, quien se retiro de la música para dedicarse a su espiritualidad, se reconcilió con sus hermanos, incluso él mismo compartió la buena noticia.

El Domingo de Resurrección, Ramón Ayala, nombre real del artista, contó durante un encuentro religioso que se había reconciliado con sus hermanos, incluso los invitó a acercarse a él para acompañarlo durante su intervención.

“Usted está viendo aquí un testimonio real de hermanos que no se hablaban; de hermanos que teníamos conflictos y tenemos que predicar esto porque Cristo es real. Cristo une a las familias. Cristo restaura. Cristo une a toda tu gente”, aseguró.

Durante su intervención, el artista invitó a todos los que tengan un conflicto con algún familiar a hacer las paces. “Si tú estás aquí quiero que veas a un cuadro real de hermanos que nos amamos, pero teníamos nuestros conflictos”, comenzó.

“Pero ¿saben qué? Esto es para que te animes y si tú tienes un familiar que tengas que llamar, llámalo, no pierdas el momento, llama a tu madre, llama a tu padre, llama a tus hijos, llama a tus hermanos. Reúnete con ellos porque tú no sabes si el día de mañana no van a estar. No vivas con esa carga”, agregó.

Recientemente, Daddy Yankee reveló que su papá fue diagnosticado con cáncer.

El intérprete de “Rompe” compartió la lamentable noticia en un video compartido en su cuenta de Instagram, en el que anunció que se convertiría en padrino del evento “Uniendo Cabezas 2024”.

“Le doy las gracias a mi Padre Celestial y a mi gente de CAP por hacerme parte de esta nueva aventura para mí. Estoy muy entusiasmado de estar al servicio de mi comunidad, y en esta ocasión lo hago para honrar la memoria de mi gran amigo Dariel, que siempre me hablaba tanto de CAP y de todas las cosas que hacen”, dijo.

“Y también soy parte del evento para honrar a mi padre, que estamos también pasando esa prueba del cáncer con mi papá. También le ha tocado a mi familia vivir y experimentar lo que es ser parte de la condición”, agregó.

Retiro de la música

El año pasado, Daddy Yankee anunció su retiro de la música tras concluir su quinto y último concierto de la gira La Meta en Puerto Rico.

En ese momento, el cantante sorprendió a su audiencia al revelar su decisión de comenzar una nueva etapa en su vida dedicada por completo a su fe en Cristo.

El cantante dio un emotivo discurso en el que compartió su experiencia de transformación espiritual con los miles de espectadores en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan. “Este día para mí es el más importante de mi vida”, dijo.

