Exfigura de Chivas quiere a Raúl Jiménez como delantero del Guadalajara

Omar Bravo, máximo goleador en la historia de Chivas con 160 goles, aseguró que le gustaría ver como delantero titular del Guadalajara al artillero del Fulham de la Premier League, Raúl Jiménez, sobre todo en una época en donde se necesita a un artillero con las condiciones del llamado “Lobo de Tepeji”.

En entrevista con David Faitelson en el Programa Sin Censura de TUDN, Bravo expuso que se decanta por Raúl Jiménez, tanto como titular en la selección de México y que inclusive le gustaría verlo en el ataque de las Chivas.

A pregunta expresa sobre a quién preferiría el ataque de la selección de México, entre Santi Giménez, Henry Martín o Raúl Jiménez, Bravo respondió que se decanta por Raúl Jiménez y expuso sus razones.

“Yo me decanto por Raúl Jiménez, hasta para las Chivas, me hubiera gustado o me gustaría verlo, no obstante que haya salido del América, lo que importa es meter goles y creo que la gente siempre va a reconocer su profesionalismo, haya jugado donde haya jugado”.

Al tocar el tema de la falta de gol de Santiago Giménez en la selección de México, a diferencia de lo que realiza con mucho éxito en el Feyenoord de los Países Bajos, Omar Bravo, con experiencia mundialista en la selección de México en Alemania 2006, expuso que poco a poco tendrá la calma para empezar a ser productivo en el Tricolor.

“Lo está haciendo muy bien, tengo la percepción que cuando a veces le toca estar en la selección de México, se pone un poco ansioso, pero es una cuestión natural por querer demostrar y a veces eso le puede jugar en contra. Insisto, no soy yo para recomendarle nada, tiene un padre que jugó y fue mi compañero en Cruz Azul”.

“Sin duda los que jugamos al fútbol sabemos que va a encontrar en algún momento el equilibrio, esa calma para poder ser ese delantero eficiente que nos demuestra en la liga de los Países Bajos”, destacó Bravo quien en el Mundial 2006 anotó gol contra Irán en el partido inaugural en la sede de Núrembeg

Finalmente, sobre los naturalizados que han sido convocados recientemente, como el caso de Julián Quiñones y quizá Germán Berterame, el exdelantero de Chivas, Tigres, Cruz Azul y Leones Negros, entre otros, dijo que: “En ese aspecto no hay banderas, creo que el que tenga el derecho constitucionalmente y es convocado, puede estar”.

“Si va y lo hace con compromiso, con responsabilidad, por esa situación de ser jugador de la selección de México, adelante, son bienvenidos, está en el jugador de nacimiento, competir de dejarse o no. En esa parte nunca he tenido ningún conflicto”.

Por otra parte, habría que señalar que de cara al clásico de clásicos contra América, el delantero Omar Bravo es actualmente el delantero que supera por mucho los números de todos los actuales artilleros del Rebaño Sagrado, tanto en partidos como en goles contra el cuadro de Coapa al disputar 30 juegos y anotar seis goles.

