Ángel Reyna acusó a Omar Bravo, Néstor y Chepo de la Torre de robarle a Jorge Vergara

El futbolista aseguró que se quedaban con los premios del Rebaño

Producir este contenido que estás leyendo cuesta dinero. El dinero que permite que los escritores, editores y demás personal de La Opinión puedan mantener a sus familias. Nosotros no cerramos nuestro contenido como hacen otros medios, porque queremos que todos puedan leerlo, también aquéllos que no puedan pagar una suscripción.

El futbolista Ángel Reyna siempre se ha caracterizado por ser polémico y de nueva cuenta se encuentra en el ojo del huracán al revelar situaciones escandalosas que ocurrieron cuando jugaba para las Chivas en entrevista con el medio “Historia Chivas”.

El exjugador habló de Jorge Vergara, exdueño del equipo que falleció en noviembre pasado, y solo tuvo halagos, ya que dijo que sus intenciones eran buenas, pero se rodeó de las personas incorrectas, para ser exacto de Néstor y ‘Chepo’ de la Torre, director deportivo y entrenador del club en el periodo de 2014 a 2015.

“Lo que pasa es que no servían las buenas intenciones de Jorge, si los que realmente tenían que trabajar no lo hacían. Sus intenciones siempre fueron buenas, invirtió en refuerzos cuando la afición lo pidió; hizo el estadio y él se echó el equipo al hombro. Jorge no se rodeó de la gente correcta. Néstor y “Chepo” de la Torre se fueron de Chivas sin triunfos, pero sí con dinero”, apuntó.

Pero Reyna no se quedó ahí, también acusó a su excompañero Omar Bravo y a los hermanos De la Torre de robarse el dinero de los premios que le correspondían al plantel.

“Le demostré a Jorge que ellos le habían robado y a los jugadores también les robaron los premios que se ganaban los jugadores, mis compañeros en ese entonces porque, ojo lo quiero decir a la gente que está como aficionado, yo llegué con mi contrato y yo tenía mis premios, que eso normalmente no se ve en el futbol, pero así fue mi acuerdo y los demás tenían otros premios y los premios que no les pagaron a muchos compañeros se los quedaron entre Chepo de la Torre, Néstor de la Torre y Omar Bravo que hicieron un acuerdo entre ellos. Yo lo sabía pero no eran mis premios, el señor Jorge lo supo y yo se lo dije”, declaró Ángel.

Angel Reyna asegura que Néstor de la Torre, “Chepo” de la Torre y Omar Bravo le robaron dinero a Jorge Vergara y a los jugadores. pic.twitter.com/TeAxqbr0Td — Luis Leyva (@luisleyva10) April 7, 2020

De igual modo narró la difícil situación que pasó cuando los De la Torre lo mandaron a la tercera división de Chivas, pero llegó a un arreglo con Vergara.

“Ellos pretendieron enviarme a Chivas San Rafael. Ellos mandan el comunicado con todo y conferencia. Yo les mandé una carta en donde no me podían ni dirigir la palabra. Gracias a Jorge no me quitaron un peso. Llegamos a un acuerdo entre Jorge y yo de forma honesta, él me pagó todo lo que decía el contrato”, aclaró.