Néstor de la Torre llama “desequilibrado mental” a Ángel Reyna y niega haberle robado a Jorge Vergara

Elexdirectivo se mostró molesto por las declaraciones del jugador

Tras las polémicas declaraciones de Ángel Reyna, ex jugador de las Chivas, en las que señaló que Néstor de la Torre le robó dinero a Jorge Vergara; el ex presidente y ex director deportivo del Rebaño habló para aclarar dichos señalamientos.

Néstor habló en Multimedios Deportes, donde fue cuestionado al respecto, defendiéndose de lo expuesto por Reyna.

“Pasaron alrededor de 60 jugadores en el lapso que estuve y que se le pregunte a algún jugador si algún día se le dejó de pagar dinero, a jugadores con equilibrio mental y emocional de cómo se llevaban a cabo las cosas“, dijo Néstor de la Torre.

El ex directivo de Chivas aclaró que la intención de Reyna es volver a atraer los reflectores, pues sus declaraciones en su cuenta de Instagram son reflejo de su falta de equilibrio emocional.

“No nos podemos guiar por una opinión que busca llamar la atención. Durante 10 años hubo muchos premios a jugadores. Siempre se pagan por la institución, nunca pasan por algún intermediario, todo se va directo a la cuenta de un jugador“, aclaró uno de los hermanos De la Torre.

Reyna también acusó a José Manuel de la Torre y a Omar Bravo de haberse quedado con premios que no les correspondían, quitándole dinero a otros integrantes del chiverío.