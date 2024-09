Luis Ruiz se disculpó:”Nunca quise fracturar al “Hobbit”

Luis Ernesto Ruiz, defensa de los Dorados de Sinaloa, ofreció disculpas públicas a Christian “Hobbit” Bermúdez de los Potros del Atlante, después de la fractura que le provocó este viernes pasado en una entrada violenta y temeraria que mandó al veterano mediocampista azulgrana al hospital.

Ruiz, ante todo el cúmulo de críticas que se le vinieron encima salió a exponer sus razones a través de un comunicado a título personal que reposteó su equipo Dorados de Sinaloa en su cuenta oficial de X antes (Twitter), en el que estableció que jamás quiso causarle daño o lesionar a un compañero de profesión.

Luis Bustillos, jugador de @Dorados lanzó un comunicado en conjunto con el club para pedir una disculpa tras la acción de ayer. pic.twitter.com/2qeaRIMXcL — Cántalo Camacho (@CantaloCamacho) September 14, 2024

“Fue una jugada rápida, con cancha, mojada por la lluvia, mi única intención era ganar esa pelota dividida, jamás pasó por mi cabeza hacerle daño o lesionar a mi compañero de profesión, es un grandísimo jugador con demasiada experiencia y gran trayectoria”, redactó en dicho escrito a manera de disculpa.

En el mismo también añadió que: “En mi corta carrera siempre me ha caracterizado por competir de la manera más honesta posible. Personalmente, he tenido lesiones que me han apartado de la cancha durante meses y sé lo difícil que es vivir una experiencia así.

Así la agresión de Luis Ruiz, de Dorados, a Christian Bermúdez

Hobbit va rumbo al hospital pic.twitter.com/LlUdpQrkcn — Ricardo Magallán 🐴💙❤️ (@rmagallan77) September 14, 2024

Sin más que decir. Pido nuevamente disculpas y anhelo una pronta recuperación.

Extiendo mi respeto al club Atlante, a mis compañeros y a toda la afición”.

Frente a esta disculpa pública, también habría que señalar que no es la primera ocasión que el jugador de Dorados se ve envuelto en una situación así, ya que hace dos fechas también fracturó del quinto metatarsiano al jugador de Tapatío Benjamín Sánchez de la Mora, cuando también en una entrada temeraria terminó mandando al jugador al quirófano.

Habría que señalar que pocas horas antes el club Dorados también emitió un comunicado de prensa en su cuenta oficial de la misma red social X donde se disculpó y se solidarizó con el jugador del Atlante.

Empero, en lugar de generar una empatía hacia la opinión pública provocó un sinfín de críticas en contra de la actitud de la directiva del cuadro sinaloense, al considerar que se requería una postura más severa y firme contra su propio jugador.

Ruiz también fue el blanco de críticas, tanto de aficionados, gente de fútbol y periodistas, donde solo unos pocos como el analista de TUDN Damián “Ruso” Zamognily, exjugador de Puebla y Tecos, calificó de una irresponsabilidad criminalizar al jugador de Dorados por la entrada contra el “Hobbitt”, generando con ello mucha polémica.

Me parece una total irresponsabilidad condenar a un jugador por una barrida que terminó en fractura. Nadie puede afirmar que Ruiz fue a romper al Hobbit. Fue una acción totalmente imprudente y una barrida descompuesta con mucha fuerza pero de ahí a querer lesionar a un rival hay… https://t.co/eO92nfGqSX — Damián Zamogilny®️ (@RusoZamogilny) September 14, 2024

Seguir leyendo:

-El “Hobbit” Bermúdez, jugador del Atlante, abre polémica al decir que murió en la Atlántida y que convivió con extraterrestres

-Atlante es campeón de la Liga de Expansión MX: Con sufrimiento, tiempo extra y un autogolazo “de taquito”, los Potros se coronaron

-El Atlante reconoce al “Piojo” Herrera por su trayectoria como azulgrana