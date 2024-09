CMB reitera que no forzará a Canelo a pelear con nadie

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), reiteró que no forzará a Saúl ‘Canelo’ Álvarez a pelear con nadie y lo apoyarán para que haga lo que mejor le convenga en el trayecto final de su carrera.

En declaraciones recogidas por Izquierdazo tras el Martes de Café, Sulaimán explicó que su organismo siempre ha velado por el crecimiento profesional de Canelo Álvarez y por eso le han dado ciertos permisos.

“Sí, está el récord ahí clarísimo, hemos tenido todo tipo de concesiones por cuestiones de crecimiento del boxeo, del mismo Canelo. Y no hay por qué cambiar. Nada (no lo obligarán). Nosotros entendemos el sistema de otros organismos en el que desean forzar cosas que no deben de ser. Si uno compara el rival que le querían imponer para que peleara obligadamente es vergonzoso”, dijo.

Canelo Álvarez es campeón unificado de peso supermediano. Crédito: John Locher | AP

“En este momento Benavídez, que era el retador oficial, ya subió de peso, está en semicompleto. El Canelo está en una posición en la que debe de buscar las más importantes peleas en un proceso de un trayecto de despedida del boxeo, no sé cuánto durará, pero está pasando por un gran momento su carrera. Y definitivamente hay que hacer cosas que le convengan al boxeo en general y no tratar de inventar poderes que no deben de existir”, agregó.

El presidente del CMB expresó que en estos momentos el mexicano no tiene retador oficial y que en diciembre en la Convención del organismo se decidirá el futuro de la categoría. Canelo Álvarez viene de defender su campeonato unificado de peso supermediano frente a Edgar Berlanga el pasado fin de semana.

Por ahora el tapatío declaró que se tomará un breve descanso para volver al gimnasio y decidir quién será su próximo retador para su primera pelea del 2025 en mayo.

Cabe destacar que el CMB fue duramente criticado por los fanáticos por no obligar a Canelo Álvarez a que cumpliera con sus obligaciones ante David Benavídez durante los tres años que estuvo como retador oficial, ya que el tapatío nunca mostró interés en la pelea.

Canelo Álvarez venció a Edgar Berlanga en su último compromiso en el ring. Crédito: John Locher | AP

De hecho, la Federación Internacional de Boxeo (FIB) es el único organismo que se ha atrevido a despojar al mexicano por no acatar la orden de pelear con William Scull, retador poco conocido por la afición.

“Ahí está Canelo, le tienen que quitar los cintos en la mesa para perderlos. Tenemos tres campeonatos ahorita y vamos a buscar otra vez el cuarto”, declaró su entrenador Eddy Reynoso tras la victoria ante el puertorriqueño.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga y ahora el mexicano tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

