Elizabeth Hurley es nombrada “la mujer más sexy del mundo”

La revista Maxim lanzó su número de septiembre/octubre, con un conteo de “las 100 mujeres más sexys del mundo”. La actriz británica Elizabeth Hurley ocupa el primer lugar, y ella misma se encargó de celebrarlo.

A través de su cuenta de Instagram (en la que tiene más de tres millones de seguidores), Hurley, de 59 años, compartió la portada de la revista, en la que aparece usando una camisa de color azul desabotonada. El mensaje que escribió fue: “Gracias por hacerme su número 1. Un día encantador en Saint-Tropez este verano, con mi viejo amigo Gilles Bensimon – 30 años desde nuestra primera sesión de fotos”.

Elizabeth también publicó un video en el que aparece durante la sesión, posando junto a una piscina y hasta bailando. Ella puso en el clip (que lleva hasta el momento más de 158,000 likes) la canción “Lunch” de Billie Eilish como fondo musical.

Hurley también comentó a la revista cómo se siente al seguir acaparando las miradas después de varias décadas. “Creo que la mejor manera de tener confianza en una misma es hacer todo lo posible para asegurarte de que tienes algo que llevar a la mesa. A veces nos encontramos fuera de nuestro alcance en algo en lo que no nos sentimos seguras. Me siento completamente segura, y creo que ése es el truco para sentirme bien. Encuentra tu zona de confort en cualquier cosa que estés haciendo, y descubre qué puedes ofrecer que tu competidor no. Es lo mismo en cuanto a cómo te presentas: elimina lo que no te gusta, resalta lo que haces y luego simplemente pásala bien”.

En su faceta de empresaria, Elizabeth continúa con su línea de bikinis, y actualmente produce un proyecto de su hijo Damian. Otras famosas que aparecen el “Hot 100” de Maxim este año son Zendaya, Miley Cyrus, Bella Hadid, Margot Robbie y Sydney Sweeney.

