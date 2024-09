Sylvia Pasquel exige una disculpa a quienes desconfiaron de su familia

Sylvia Pasquel reaccionó ante la noticia de que su medio hermano Luis Enrique Guzmán no es el padre biológico del pequeño Apolo, hijo de Mayela Laguna. Al ser entrevistada durante el evento celebrando la remodelación de su foro de teatro, la actriz exigió una disculpa a los periodistas que, según ella, desconfiaron de su familia.

Se confirma que Luis Enrique Guzmán no es el padre del pequeño Apolo

“La reflexión que me da todo esto es que somos una familia muy vulnerable. Y como decían en mis tiempos de Vázquez Villalobos y de ese tipo de periodistas, “Dame el nombre y yo invento la infamia””, dijo.

Mayela Laguna revela sus planes tras la prueba de ADN a Luis Enrique Guzmán

Dirigiéndose a los reporteros que la estaban cuestionando, la también productora agregó: “Entonces, yo quisiera saber si todas las personas que fueron detractores, que hablaron pestes de mi familia, que nos hicieron pomada, toda la gente que tiró hate, que dijo cosas horribles, si esas personas están dispuestas a pedir o dar una disculpa. Porque al final pues se dieron cuenta de que ustedes le creyeron a todo el mundo, menos a nosotros, que son a los que conocen, con los que conviven, son con los que estamos con ustedes en las buenas y en las malas”.

La familia de Luis Enrique Guzmán sabía desde hace meses que éste no es padre de Apolo, pero fue hasta hace unos días que se dieron a conocer los resultados de la prueba de ADN a la que él se sometió en el Instituto de Ciencias Forenses. Sylvia Pasquel no quiso dar su opinión directa de Laguna, pero sí resaltó que a su madre, Silvia Pinal, no le han informado nada al respecto. Ella ahora está decidida a que haya de nuevo armonía en su familia.

“(Nosotros) les damos la nota, les damos la entrevista o a lo mejor corremos, pero aquí estamos. Ustedes nunca tuvieron confianza en nosotros, nunca nos dieron un voto de confianza. Se fueron por la mentira, y además, de qué manera fue orquestada. Yo digo: Ahora ¿todos ustedes van a decir: ‘Perdón, nos equivocamos?’ No se vale que juzguen a una familia así nada más por una persona a la que ni siquiera conocen. Yo lo único que quiero es reconstituir a mi familia”.

Ya más tranquila, Sylvia dio detalles acerca de las mejoras que se le hicieron al foro, entre éstas una marquesina “al estilo Broadway”. También habló sobre su nieta Michelle Salas, quien se casó el año pasado. Sobre los rumores que corren acerca de un posible embarazo de la influencer, Pasquel dijo: “Yo no quiero ser bisabuela todavía, no se vale. Ya de por sí me dicen momia”.

Sigue leyendo: