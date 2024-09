Mayela Laguna revela sus planes tras la prueba de ADN a Luis Enrique Guzmán

Luego de que se diera a conocer oficialmente que Luis Enrique Guzmán no es el padre del pequeño Apolo, hijo de su ex pareja Mayela Laguna, ésta fue entrevistada, e informó que se irá de la Ciudad de México para comenzar una nueva etapa en su vida.

Luis Enrique Guzmán dice que Mayela Laguna lo fue a buscar ya estando embarazada

La entrevista fue publicada en el canal de YouTube de Ernesto Buitrón. Mayela estaba algo molesta y, apresuradamente, dijo: “Estoy muy bien. Me siento muy triste, ha sido muy difícil. No por el resultado (de la prueba de ADN), sino por lo que la gente hace del árbol caído. Pero estoy muy bien, estoy con mi hijo y estoy feliz. Apolo está muy bien. Está contenido, como yo, y estamos bien”.

Enrique Guzmán genera polémica por sus comentarios sobre el hijo de Mayela Laguna

Desde hace varios meses Laguna estuvo trabajando en un restaurante de tostadas, pero ahora dio a conocer que se mudará a provincia con Apolo. “Para mí sigue lo mismo que yo tenía planeado. No cambia nada. Estoy cambiándome de ciudad, y estoy muy feliz con eso, y mi hijo igual”.

Al ser cuestionada sobre lo que ha dicho Luis Enrique Guzmán, acerca de que se le podría retirar el apellido a Apolo, Mayela dijo: “Nada me sorprende, y no quiero hablar de eso”. Ella argumentó que no quería tocar el tema debido a que el proceso legal continúa.

La ex pareja de Luis Enrique dijo que ya no quería ser entrevistada, pero recalcó que para ella el niño es lo más importante. “Nada más mi prioridad es mi hijo, y es lo único que espero, estar con mi hijo, nada más. Quiero una vida común y corriente, y eso es lo que estoy esperando al cambiar de ciudad. Yo nada más quería limpiar mi nombre, y al contrario, pero ya es lo único”.

La semana pasada, pocas horas después de que se dieran a conocer los resultados de la prueba de paternidad a la que sometió Luis Enrique Guzmán, Mayela Laguna y su abogado Porfirio Ramírez publicaron un comunicado, en el que se destaca lo siguiente: “Les quiero compartir el resultado de la prueba de ADN, el cual nos fue jurídicamente notificado; por tanto, les comunico que el resultado es negativo. No obstante ello, la firma jurídica que me representa continuará desahogando las etapas procesales del procedimiento, y se asesorará de un especialista para poder analizar los resultados de las pruebas periciales que me han sido notificados”.

Sigue leyendo: