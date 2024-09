Artur Beterbiev solo peleará con Canelo si gana un título en 175

Artur Beterbiev, campeón unificado de peso semicompleto, aseguró que la única forma en la que considerará enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez es si consigue un título en la división.

En una entrevista para The Stomping Ground, Beterbiev reiteró que no está interesado en subir al ring con Canelo Álvarez y por eso descartó que pudiera pelear con él en estos momentos de su carrera.

“Cuando Canelo Álvarez tenga un cinturón de mi división, en ese momento tendré ganas de pelear con él. En este momento, no lo creo, realmente no me interesa tener una pelea contra él. Los cinturones son lo más importante, por supuesto”, declaró.

Canelo Álvarez es el campeón unificado de peso supermediano. Crédito: John Locher | AP

Canelo Álvarez ha subido en tres ocasiones a las 175 libras para ganar cinturones por lo que no sería extraño que quisiera enfrentar a Artur Beterbiev. La primera vez fue contra Sergey Kovalev en 2019 y obtuvo el cinturón de la OMB. Después lo hizo nuevamente en 2020 contra Callum Smith a quien le arrebató los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), The Ring y súper de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

De hecho, tras su victoria sobre Callum Smith, Beterbiev expresó que solo una vez pensó en pelear con Canelo Álvarez y fue cuando venció a Kovalev porque tenía un cinturón en la categoría, pero después que lo dejó vacante al ruso no le interesó más el mexicano.

En el 2022, el mexicano ascendería de nuevo al peso semipesado para intentar quitarle el cinturón de la AMB a Dmitry Bivol, pero sería vencido en la decisión unánime de los jueces.

A pesar de que Canelo Álvarez sí le gustaría un duelo contra Beterbiev, el ruso ha dejado claro que no está interesado en el mexicano porque su único objetivo en estos momentos es Bivol, quien posee el cinturón que le falta para coronarse como campeón indiscutido en las 175 libras y su próximo rival el 12 de octubre.

Dmitry Bivol espera poder llevarse la victoria el 12 de octubre ante Artur Beterbiev. Crédito: John Locher | AP

Artur Beterbiev, de 38 años, es el campeón unificado del peso semicompleto del CMB, la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El ruso no ha perdido y tiene 20 victorias con 20 nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Berlanga y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

