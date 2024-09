Dueño de Chivas admite errores en los refuerzos que ha contratado

El propietario de las Chivas Amaury Vergara, en una de las contadas ocasiones que ha concedido una entrevista aseguró sus errores a la hora de contratar a los refuerzos que han llegado al cuadro rojiblanco en los recientes años.

“Nos hemos equivocado, yo me he equivocado y lo digo”, admitió Vergara. “Hemos traído jugadores, me he equivocado y hemos hecho inversiones importantes por jugadores que no rindieron o no dieron lo que tenían que dar”.

FUERTES DECLARACIONES 🤯😨



Tal parece que Amaury Vergara mandó una indirecta a ciertos jugadores de su club, ¿será al Chicharito en especial? 💔🐐



👉https://t.co/7yL9hHo2RO pic.twitter.com/Iy5ZxTudY0 — Esto en Línea (@estoenlinea) September 25, 2024

En entrevista para el podcast “Guardianes de la Tradición” conducido por las exfiguras de las Chivas Fernando Quirarte y Demetrio Madero, el empresario busco en todo momento explicar la razón de sus controvertidas decisiones.

“Entonces, tenemos que ser muy inteligentes, porque la gente dice ‘ah, no quieres gastar dinero, te vale madre’. Al contrario, me importa tanto que cuidaré con las personas que están a cargo, el director deportivo… porque también dicen ‘es que Amaury se mete’. Yo dejo que el director deportivo haga su trabajo”.

Empero, el propietario de las Chivas también aseguró que no todos los jugadores pueden llegar al cuadro tapatío, pues ahora se revisan sus antecedentes, su forma de vida, su relación familiar y esto con la finalidad de combatir la indisciplina de los jugadores.

“No todo mundo puede venir a Chivas. Sé que esto que voy a decir es muy controversial, pero hay muchas razones por las cuales un jugador viene o no viene. Hablando específicamente de los refuerzos, analizamos al jugador como persona, para ver si tiene las cualidades para venir.

“Porque ya no es suficiente que en Chivas vengan jugadores solamente por la posición y por cómo juegan. Tenemos que asegurarnos que el jugador, su entorno, su familia, no venga con vicios, con actitudes indisciplinadas”, precisó.

Finalmente se refirió al prototipo de jugadores para el cuadro tapatío que: “Hay jugadores que no aguantan con la presión de Chivas. De repente hay que humanizar, no los juzgo. A veces no pueden con la exigencia, con la presión y ha habido ocasiones que los jugadores, con sus papás, han venido a hablar con nosotros para decirnos ‘por favor, déjenos salir, no podemos con la presión”.

Lo cierto es que el propietario del equipo tapatío no quiso ponerle nombres a este tipo de jugadores: “No tengo la intención de decir nombres”, concluyó.

Esto es lo que piensa nuestro flamante dueño del equipo que armó, por momentos parece que está describiendo al Real Madrid, pero habla de Chivas. Y al que no le guste le "vale madre".



Imposible salir campeón cuando el propio dueño no conoce las necesidades del equipo @Amauryvz pic.twitter.com/sBlQiuTlrP — El_Hurts95 (@EHurts95) September 22, 2024

Seguir leyendo:

-Amaury Vergara y su ambicioso objetivo: las Chivas de Guadalajara tienen que ser la base de la selección mexicana

-Amaury Vergara sobre los jugadores naturalizados: “No vamos a tener naturalizados en Chivas”

-Amaury Vergara habló sobre el futuro de Alexis Vega en Chivas: “No lo queremos vender, es la realidad”