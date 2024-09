Raphael Varane, ex Real Madrid anunció su retiro del fútbol profesional

Raphaël Varane finalmente decidió poner punto y final a su etapa como jugador de fútbol, el defensa central francés ha hecho oficial su retiro profesional de los campos de juego. Varane 31 años, anunció en las redes sociales que cuelga las botas luego de haber estado varios meses en una constante lucha con diferentes lesiones y problemas físicos que sin duda alguna le han comprometido y no ha podido rendir de manera constante y a un nivel aceptable. El diario Le Parisien fue el medio que dio a conocer la noticia el martes por la noche y posteriormente el jugador galo expresó a través de un texto la confirmación de la noticia.

Comunicado de Varane en sus redes

“Dicen que todo lo bueno se acaba. A lo largo de mi carrera he asumido muchos retos, he estado a la altura ocasión tras ocasión, casi todas supuestamente imposibles. Emociones increíbles, momentos especiales y recuerdos que durarán toda la vida. Reflexionando sobre estos momentos, anuncio con inmenso orgullo y satisfacción mi retirada del deporte que todos amamos”.

“Me exijo lo máximo, quiero retirarme con fuerza, no sólo aferrándome al juego. Hace falta una gran dosis de coraje para escuchar a tu corazón y a tu instinto. El deseo y las necesidades son dos cosas distintas”, redactó Varane en su cuenta de Instagram.

El texto prosiguió de la siguiente manera: “He caído y me he levantado miles de veces, y esta vez es el momento de parar y colgar las botas con mi último partido ganando un trofeo en Wembley. Me ha encantado luchar por mí, por mis clubes, por mi país, por mis compañeros y por los seguidores de todos los equipos en los que he jugado”.

“Desde el Lens hasta el Madrid, pasando por el Manchester y la selección nacional. He defendido cada escudo con todo lo que tengo, y he amado cada minuto del viaje. El fútbol al más alto nivel es una experiencia apasionante. Pone a prueba todos los niveles del cuerpo y de la mente. Las emociones que experimentamos no se pueden encontrar en ningún otro sitio. Como atletas, nunca estamos satisfechos, nunca aceptamos el éxito. Es nuestra naturaleza y lo que nos alimenta”.

Varane desde su llegada a la Serie A

El jugador central tan solo había podido disputar un partido con su nuevo club, el recién ascendido a la Serie A, el Como, y el mismo fue en la Copa de Italia en contra de la Sampdoria el pasado 11 de agosto. Desde entonces, Varane no había podido dejar atrás la enfermería, luchando contra problemas físicos que estaba arrastrando y contra una lesión en una de sus rodillas que le mantuvo condicionado a pleno desde el principio de la temporada en curso, al punto de tomar finalmente la decisión de retirarse a sus 31 años de edad.

Un tiempo de ensueño con el Real Madrid

El ex jugador de la selección nacional de Francia pone punto y final a una carrera que estuvo plagada de éxitos. Sus primeros pasos fueron con el Lens y a sus 18 años puso rumbo hacia el Real Madrid, equipo con el que pudo levantar un total de 4 Copas de Europa y se convirtió en la pareja ideal del español Sergio Ramos en la zaga del club merengue. Con el conjunto nacional galo se proclamó campeón del mundo en Rusia 2018, formando una dupla única y épica con Samuel Umtiti, además de coronarse campeón en la Nations League en 2021, derrotando a España en la final.

En el año 2022, anunció su retiro como jugador del combinado nacional de Francia, ya que deseaba pasar más tiempo con su familia y las lesiones comenzaron a acecharle durante su última etapa en el Manchester United.

Sigue Leyendo:

Dueño de Chivas admite errores en los refuerzos que ha contratado

Kevin Mier y Willer Ditta de Cruz Azul en la mira del DT de Colombia

Avilés Hurtado asegura que Berterame no es mala leche