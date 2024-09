Almacenes “secretos” en California venden productos de Costco más baratos

Aunque los consumidores recorriendo los pasillos de las famosas cadenas minoristas como Walmart, Target o Costco pueden encontrar productos a muy bajos precios, aun así existen lugares en donde estos artículos se venden mucho más baratos.

De acuerdo con Sfgate.com a las afueras de las ciudades de San Francisco y Los Ángeles hay almacenes “secretos” donde revenden productos de Costco y estos van desde ropa y calzado hasta electrodomésticos y equipos tecnológicos.

Para los cazadores de oferta este tipo de locales suelen ser sus favoritos ya que pueden comprar con hasta el 50% de descuento; y conociendo el contexto económico que atraviesa el país, lo más probable es que muchos estadounidenses de bajos ingresos opten por comprar en estos almacenes.

Al respecto Sadana Traxler, propietaria del local Twice as Nice señaló que en estos almacenes pese a que los precios son increíblemente bajos, la mercancía que se vende no está defectuosa y la razón por la que no se comercializa es porque sus paquetes se dañaron o están abiertos.

Pese a que las cadenas no explican cómo funciona el proceso, lo cierto es que muchas tiendas de retail utilizan este sistema de reventa de los productos defectuosos que no se pueden vender de forma convencional en sus establecimientos.

En un informe publicado por Research Gate se conoció que solo en Estados Unidos cada año se devuelve más de $800 mil millones de dólares en inventarios esto genera un crisis en el sector ya que se desecha alrededor de 4.3 millones de kilos en mercancía no utilizada al año.

Sigue leyendo: