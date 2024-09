Paul Stanley reflexionó sobre su encuentro con Mario Bezares

En una reciente entrevista, Paul Stanley compartió sus reflexiones sobre su esperado reencuentro con Mario Bezares en La Casa de los Famosos México. El hijo del fallecido conductor Paco Stanley reveló que, aunque el encuentro fue liberador, aún está procesando el impacto emocional que tuvo en él.

Paul enfatizó que no busca un perdón de Mario, ya que no siente que tenga razones para ello. “Que quede claro, no es un perdón lo que hice porque no tengo que perdonar a Mario Bezares ni a su familia. Yo lo único que hice fue decirle: ‘Yo estoy en paz contigo y no tengo ningún problema. Ya solté’, y le deseé bendiciones para los suyos”, explicó.

Este reencuentro es significativo dado el contexto doloroso que vivió Paul durante su infancia. Mario Bezares, junto a Paola Durante, fue encarcelado como sospechoso del atentado contra Paco Stanley. Aunque fueron liberados sin cargos, el joven Paul creció con resentimientos hacia ellos, ya que Bezares intentó acercarse a él sin éxito.

Durante la conversación, Paul recordó una molestia particular: Mario le había proporcionado un “teléfono falso” durante el funeral de su padre. “Tenía 13 o 14 años y nunca supe de él. Me dejó un mal sabor de boca porque lo tenía en otro concepto”, lamentó.

Por su parte, Mario Bezares explicó que la distancia entre ellos se debió a la manipulación mediática y a su situación personal. “Paul estaba muy chiquito cuando nos distanciamos. Desafortunadamente, había reporteros que decían cosas que no eran ciertas, lo que complicó nuestra relación”, comentó.

El reencuentro se dio gracias a una conversación entre Paul y la productora del reality, Rosa María Noguerón, quien vio el potencial emocional en su participación. Paul describió este proceso como “un acto de amor a uno mismo y a las familias” y reconoció la dificultad de revivir recuerdos dolorosos.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de una amistad con Mario, Paul respondió que el tiempo dirá. “Es tiempo con el tiempo. Seguramente vamos a recordar muchas cosas de mi papá, y eso es lo más bonito”, aseguró.

Paul Stanley también subrayó su compromiso de avanzar y sanar, especialmente ahora que ha asumido el rol de padre. “Es un momento importante para dar vuelta a la página de todo ese momento trágico”, concluyó.

Este emotivo reencuentro no solo representa una oportunidad de reconciliación personal, sino también un camino hacia la sanación para ambos, en medio de un proceso de sanación emocional profundo.