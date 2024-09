Exigen a André Jardine y a Renato Paiva respeto para la selección de México

Miguel Herrera, extécnico de la selección de México, aseguró que los estrategas del América André Jardine y del Toluca Renato Paiva, no deberían hablar de la selección de México o de la forma como se trabaja para nutrir a los equipos nacionales, simplemente como una forma de respeto al fútbol donde laboran y cobran su salario.

“Donde se equivocan es en hablar de qué se tiene que formar jugadores o no para la selección, es obvio que les debe molestar la regla, porque como técnicos extranjeros están cuidando su chamba, por supuesto”.

En declaraciones para el periódico Récord, Herrera dijo claramente que: “No tendrían que estar opinando de la selección mexicana, es cierto que trabajan y cobran en esta liga, pero creo que te deberían tener mucho más respeto por nuestra selección, por la liga que representa y por el país en el que están”.

Herrera, empero, también estuvo de acuerdo en algunos puntos que mencionaron ambos estrategas que se mostraron en contra de la aplicación de la regla de menores 20/11 que obviamente les afecta en la formación de sus equipos y en la conquista de resultados.

“Estoy un poco de acuerdo con ellos en que los equipos tienen que formar jugadores para sus equipos, no pensando en que se iban a la selección. Hay que formar jugadores para sus equipos, y después de ahí, si son bien formados y tienen calidad, van a ir a la selección. En la selección los va a escoger el técnico que esté como seleccionador”, dijo Herrera, que en el proceso del Mundial 2014 tomó el toro por los cuernos en el Tricolor.

Miguel destacó que al técnico del América no le importa formar jugadores y expuso las razones de la filosofía de trabajo del estratega brasileño: “Con Jardine han gastado a manos llenas y le traen jugadores. Se va uno, llega otro, no tiene problema, por eso no le importa formar jugadores, no le importa que la cantera del América produzca jugadores”.

Puso de ejemplo el caso del defensa Ramón Juárez: “A quien yo le di oportunidad de debutar, igual que a Emilio Lara, pero ahorita a André Jardine no le importa que la cantera de las Águilas saque buenos jugadores y le doy la razón un poco, porque creo que la obligación del propio equipo y no del técnico en turno”.

Miguel destacó que: “Los técnicos extranjeros cuidan su chamba, saben que los miden por resultados y no por potenciar la raíz, las bases de los equipos, entonces creo que por eso, es mejor que ambos técnicos muestren un poco de más respeto por la selección de México y se dediquen a trabajar, en ese caso con la nueva regla del menor que es algo ya establecido”, concluyó.

Miguel Herrera también mandó mensaje a Renato Paiva de que deberían guardar silencio cuando quieran referirse a la selección de México y sus métodos de captar nuevas figuras. Crédito: Manlio Contreras | Imago7

