Frenkie De Jong habló claro a la afición del Barcelona sobre su lesión y salario

La vuelta a los campos de juego del centrocampista neerlandés Frenkie De Jong, está cada vez más cerca y podría ser en breve, incluso al punto de poder llegar a debutar el martes que viene en la Champions League ante el Young Boys de Suiza. Para celebrar su regreso al juego y dejando atrás sus problemas físicos en su tobillo derecho, concedió una entrevista para Barca One, en la que comentó todo lo que ha vivido en los meses luego de su lesión.

De Jong se sinceró con la afición

“Ha sido un proceso muy duro porque jugar a fútbol es lo que más me gusta, mi pasión es el fútbol y así lo ha sido toda mi vida. Cuando no puedes jugar con continuidad y te pierdes partidos importantes, jugar la Eurocopa, con el Barça… es un proceso muy duro”, comenzó diciendo el ‘21’ azulgrana.

El neerlandés dejó en claro que lo que se había comentado en su momento en diversos medios de comunicación sobre si se operaba o no de su tobillo, en realidad fue un consenso: “Se hablaba de que, si tenía que operarme, si no, si el club dijo que sí me tenía que operar y que yo no quería. Eso no es verdad porque todos coincidimos en que no operarme sería la mejor opción. Por lo que no entiendo de dónde salió eso”.

El centrocampista es comprensivo y está totalmente claro en lo que se dice sobre su salario, y también por el retraso que ha habido con su vuelta a los campos de juego. “Entiendo a la gente que se frustra en algún momento porque no tenían toda la información de mí o del club. Yo me he quedado en silencio”. Se puso en el lugar de los aficionados y los comprende: “Dicen ‘este está cobrando mucha pasta, dice que no quiere operarse… que se está tomando unas vacaciones, que no está entrenando’, pero la realidad es otra. No ha sido así”, confesó el futbolista culé. De Jong aprovechó la ocasión para negar rotundamente que cobre cercano de 40 ‘kilos’ este curso: “Había cifras como 37 millones o algo así y la realidad está muy, muy lejos de eso”.

No ha sido sencillo mentalmente para De Jong

“Cada día que te levantas de la cama estás probándote y mirándote el tobillo a ver qué tal. Estás siempre pensando en la zona con las cosas que haces. Por eso mentalmente es un proceso duro”.

Si bien la vuelta al juego es casi un hecho, Frenkie se encuentra en la etapa de volver a ganar confianza en sí mismo, su juego y poder aportar su mejor versión al club: “Estoy en el proceso ahora. Como el año pasado tuve tres lesiones en el mismo tobillo estoy recuperando la confianza de golpear fuerte, entrar en duelos y voy bien. Paso a paso, pero voy bien”.

Como tercer capitán y sin los lesionados Marc Ter Stegen ni Ronald Araujo, volverá a vestir el brazalete a su regreso: “Significa mucho, es un orgullo muy grande poder ser capitán del Barça. Voy a darlo todo, intentando dar buen ejemplo a la gente y a los compañeros”.

Impresiones del Barcelona actual

“Lo veo muy bien, con energía. Mucha calidad, jugamos bien. Hay muy bien ambiente y tengo muchas ganas de ser parte de eso. Los veo contentos, jugando con alegría y libres y quieres ser parte de eso”.

Frenkie se estrenará en breve con el entrenador alemán Hansi Flick al mando, quien no le pide nada en especial. “Que dé el máximo, el 100%. Luego cuando vuelva ya veremos dónde juego, y si juego. Eso ya son cosas del míster. No sé la posición ni nada, pero en el mediocampo. Me gusta mucho la forma en la que estamos jugando y quiero formar parte de ello”, concluyó.

