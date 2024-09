Raúl de Molina fue criticado por María Celeste Arrarás tras elogiar las polémicas corridas de toros

Raúl de Molina, reconocido presentador de “El Gordo y la Flaca”, se encontró en el centro de una polémica luego de asistir a una corrida de toros en Madrid.

Aunque es habitual que comparta sus experiencias de viaje con sus seguidores en redes sociales, esta vez las reacciones no fueron tan favorables. De Molina, entusiasta de la tauromaquia, publicó en su cuenta de Instagram sobre la ocasión, mencionando que asistió al retiro del torero Enrique Ponce y entre los comentarios más críticos destacó el de su colega y amiga, María Celeste Arrarás, quien no dudó en expresar su desacuerdo con esta práctica.

“Anoche el maestro #enriqueponcetorero @enriqueponce_cf , se retiró de los ruedos y yo le tomé esta foto y muchas más después de cortar dos orejas y salir por la Puerta Grande en Madrid. El compadre de @luismiguel quien en otras épocas y antes de romper su amistad no se lo hubiera perdido.

Los que me critiquen lo acepto pero era un momento histórico que no me podía perder y volé de Miami a #Madrid para estar presente.”, escribió en defensa de su presencia en el evento, calificándolo como un momento inolvidable.

Arrarás, entre muchas otras personas que expresaron su desacuerdo con el evento, expresó su repudio hacia las corridas de toros: “¡Corto dos orejas! Qué crueldad… Las corridas son abuso… será maestro de la maldad. Sabes que te adoro pero en esto No estamos de acuerdo”, manifestó la periodista.

Las críticas no se limitaron a celebridades, pues muchos seguidores también expresaron su indignación, tachando el evento como “crueldad” y lamentando el apoyo que De Molina mostró hacia esta tradición.

Entre los comentarios de sus seguidores, se leyeron reacciones fuertes que condenaban la práctica: “😮 ¡Qué actividad tan cruel e inhumana! 😢”, escribió uno de sus seguidores, mientras que otro expresó: “Dios mío !!! Con las orejas en la mano y qué feliz se les ve a todos !!! Yo no sé cómo pueden estar ahí viendo sufrir un animal 😭😭😭”. Además, algunas personas cuestionaron el papel del presentador al apoyar este tipo de eventos. “Muy buena representación de su parte en tan magno evento. Eres muy sarcástico e insensible, no solo por el tipo de evento, sino también por la referencia de ‘compadre'”, se leía en otro comentario.

A pesar de la oleada de críticas, De Molina no retrocedió en su postura y continuó compartiendo detalles del día, incluyendo una mención a su visita a un restaurante en Madrid. Su esposa, Milly de Molina, también disfrutó de la experiencia, lo que intensificó aún más las críticas hacia el presentador.

