Hombre mata a su abuela con un martillo en New Hampshire

Autoridades informaron que un hombre de 23 años fue acusado de matar a su abuela con un martillo en New Hampshire.

El hombre se encontraba detenido sin derecho a fianza y tenía previsto comparecer ante la justicia el lunes, dijo la oficina del fiscal general en un comunicado de prensa.

No se supo de inmediato si tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre. No se han presentado documentos judiciales en el caso, según The Associated Press.

La abuela del hombre, de 76 años, fue encontrada muerta en su casa de Easton el sábado, según informó la oficina del fiscal general. El nieto fue arrestado esa noche acusado de asesinato en segundo grado.

Una autopsia determinó que la mujer murió por un traumatismo contundente en la cabeza.

Easton es una ciudad de unos 300 habitantes en las Montañas Blancas de New Hampshire, cerca de la frontera del estado de Vermont.

