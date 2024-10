Alejandra Guzmán lanza fuerte acusación contra Ninel Conde 

La cantante mexicana Alejandra Guzmán ha vuelto a evidenciar sus diferencias con Ninel Conde gracias a las fuertes declaraciones que emitió sobre ella, dejando claro que cualquier tipo de reconciliación está descartada.

El primer indicio de una mala relación entre el ‘bombón asesino’ y la hija de Silvia Pinal se dio hace unas semanas, cuando esta última reprochó ante el programa “Despierta América” la manera en la que ha podido solventar sus “arreglitos” estéticos.

“Se robó mucho dinero, entonces se lo tiene que gastar, pero que Dios la bendiga, a ella, su cara y sus nalgas, porque la va a pagar. El karma es el karma“, afirmó Alejandra Guzmán en ese entonces.

Alejandra Guzmán se pronuncia sobre el resultado de ADN de Apolo

Sin embargo, parece que este conflicto está lejos de terminar, pues en una nueva serie de declaraciones la intérprete de “Yo te esperaba” negó arrepentirse de lo dicho en contra de Ninel Conde y hasta optó por despotricar una vez más en su contra.

En un breve, pero contundente mensaje, Alejandra Guzmán dejó entrever que la actriz tendría conocimiento del paradero de Larry Ramos, ex pareja de Ninel Conde, quien se encuentra prófugo de la justicia tras estar involucrado en varios fraudes millonarios, uno de ellos a la cantante.

Alejandra Guzmán atiende a reporteros en supuesto estado inconveniente

“No me arrepiento de nada. ¿Cómo me voy a arrepentir si al final ella se hace go… y sabe dónde anda Larry?“, declaró contundente la madre de Frida Sofía.

Y es que fue en el año 2021 cuando la famosa reveló que el empresario Larry Ramos le debía 4 millones de dólares y se encontraba en un proceso legal en su contra. Pero, tras la fuga del colombiano, las miradas no tardaron en volcarse a Ninel, quien hasta el día de hoy negó tener conocimiento sobre de los negocios de su ex pareja y afirmó que no tiene ningún tipo de contacto con él desde que es prófugo de la justicia.