Teddy Atlas elogia a Canelo Álvarez tras pelea con Berlanga

El entrenador Teddy Atlas sorprendió al elogiar la actuación de Saúl ‘Canelo’ Álvarez sobre Edgar Berlanga, a quien venció en las tarjetas el pasado 14 de septiembre, y aseguró que se vio como el “buen vino”.

En una entrevista con Fight Hub, Atlas -quien siempre ha sido crítico del mexicano- expresó que Canelo Álvarez hizo una pelea “hermosa” y con una precisión milimétrica al cuerpo digna de admirar.

“Canelo se vio genial, realmente lo hizo. Se ve como un buen vino, tal vez mejorando en ciertas áreas. Y hay ciertas cosas que no hace que el Canelo más joven hacía, pero hay otras cosas que hace mejor que el Canelo más joven. Las cosas que no hace, no es tan activo, no combina los golpes tan seguido o consistentemente, pero coloca sus golpes de manera hermosa, educada, inteligente, dañina, peleando adentro y afuera”, dijo.

Canelo Álvarez venció a Edgar Berlanga en su último compromiso en el ring. Crédito: John Locher | AP

“Pero realmente peleando adentro hizo una hermosa pelea cuerpo a cuerpo, combinaciones cortas y hermosas, al estilo Joe Louis. No podría darle a un hombre un mejor cumplido que ese en el boxeo. (…) Cosas como esas, solo los buenos peleadores pueden hacer, solo los peleadores experimentados pueden hacer, mostrando su experiencia de nuevo, colocando sus golpes con precisión milimétrica al cuerpo, como ese gancho”, concluyó.

En la pelea, Canelo Álvarez comenzó dominando las acciones desde el inicio y en el tercer round mandó a la lona al boricua con un gancho de izquierda. Casi consigue detenerlo, pero Edgar Berlanga se recuperó y pudo seguir.

El mexicano castigó con golpes al cuerpo al boricua y brindó una buena actuación al público presente en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Al final los jueces marcaron la victoria para el campeón unificado de peso supermediano por amplia decisión unánime (117-110, 118-109 y 118-109).

Canelo Álvarez manda a la lona a Edgar Berlanga en el round 3. Crédito: AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Berlanga y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

