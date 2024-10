Chicharito y su conmovedora reacción ante la lesión de Armando González

Javier Hernández ha sido criticado por su aporte dentro del campo. El paso de Chicharito por las Chivas de Guadalajara no ha sido sobresaliente desde el punto de vista deportivo, pero anímicamente le ha aportado mucho al club, así lo han relatado sus compañeros. Un ejemplo de ello fue su apoyo sobre el juvenil Armando González.

El joven delantero de 21 años salió sustituído a los 17 minutos del primer tiempo del partido contra Rayados de Monterrey. Una lesión le cortó las aspiraciones a Armando González. El atacante del Rebaño Sagrado salió del campo visiblemente afectado. Javier Hernández no dudó en consolarlo.

“¿No te duele mucho? lo que te duele. Pero por jugar porque no vas a estar, ¿es lo que te duele? tranquilo papi, ¿qué es lo que te duele? tranquilo, yo sé, ya lo sé, ¿y? ¿cuál es la prisa? sí lloré mucho y me diste ánimo, igualito que tú, entonces nada más identifica pues, yo siempre trato de identificarlo… y no le tenemos miedo a estas lesiones“, le dijo Chicharito al futbolista en un video compartido por Chivas TV.

Chicharito apoyando en todo momento a la Hormiga después de su lesión 🫶🏻🥹 @Chivas pic.twitter.com/gws5FqdzZa — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) October 2, 2024

Javier Hernández, ya con 36 años, es uno de los jugadores más experimentados de las Chivas de Guadalajara. Chicharito sabe cómo lidiar con las molestias físicas que representan un obstáculo en la carrera. De hecho, Javier Hernández ha tenido múltiples lesiones que le han afectado en la etapa final de su carrera.

En este sentido, Chicharito sacó toda su experiencia para hacer sentir seguro a Armando González. En medio de la incertidumbre de su lesión, el atacante de 21 años no ocultaba su tristeza al estar afectado físicamente.

“Acuérdate que tú vas a sentir lo que sientas y lo lloramos cabrón, pero cuando empiezas a identificar algo, hasta el qué tienes, la certidumbre quieras o no, te tranquiliza un poco. Yo por eso hablo mucho güey, yo a veces no paro el hocico, porque así es cómo yo lidio con esto. Y si quieres llorar llora güey, no pasa nada”, agregó Chicharito.

La lesión de Armando González

A pesar de que Fernando Gago explicó que no se trataba de una lesión de gravedad, los reportes más recientes sugieren lo contrario. Las últimas informaciones indican que el joven delantero del Rebaño Sagrado estaría de baja durante tres semanas por una dolencia en el muslo.

Así las lágrimas de Armando "Hormiga" González al momento de salir de cambio por lesión y sus últimos segundos de juego ante Rayados pic.twitter.com/50TH9FYbMB — Juan Manuel Figueroa (@jmanuelfigueroa) September 29, 2024

