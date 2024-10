Paola Rojas ventila la verdadera razón detrás de su salida de Televisa

Por primera vez desde que anunció su inesperada salida del programa “Netas Divinas”, la conductora Paola Rojas decidió sacar a la luz el verdadero motivo por el que tuvo que decirle “adiós” a la cadena Televisa. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue para enterarte de los detalles.

Desde hace unas semanas, la vida profesional de la mexicana ha dado un giro de 180 grados, pues a más de una década de formar parte de las filas de Televisa, tomó su propio camino y ahora debutó como conductora principal de la producción de Imagen Televisión, “De Pisa y Corre”.

Fue en una entrevista con el programa “Sale el Sol” que la comunicadora detalló que su salida estuvo motivada por el hecho de que la propuesta de Imagen Televisión le permitía volver a sus orígenes de actividad informativa.

Paola Rojas debuta como conductora de “Al Rojo Vivo”

“Voy a ser súper honesta, en cuanto me plantearon la posibilidad de venir aquí a hacer noticias tenía clarísimo que era un sí, porque hay muchísimas cosas que me gusta hacer y que las abrazo y que las disfruto, pero las noticias están en el centro de lo que me llama. Y porque además me importa que mi voz esté en el momento histórico que está viviendo México, ahí no dudé”, indicó.

Bajo esta misma tesitura, la famosa aseguró que meses antes de su salida definitiva de Televisa intentó negociar con la empresa para poder continuar en la producción “Netas Divinas”; sin embargo, su propuesta fue descartada de manera inmediata.

Paola Rojas anuncia su salida de Televisa: “Lamento no haberme podido despedir”

“Yo sí quería seguir en otros proyectos, voy a decirlo con todas sus letras, yo quería seguir en “Netas Divinas”, lo planteé y me lo permitieron aquí en Grupo Imagen, me dijeron: ‘Sí, son compatibles’, pero allá no fue posible y entonces lamentablemente sí tuve que dejar ese proyecto que lo amo“, señaló.

Para finalizar su intervención, Paola Rojas agradeció el tiempo que pudo formar parte de dicha producción y apuntó a que gracias a él le fue posible explorar una nueva faceta de sí misma a nivel personal y profesional.

“Fue generosísimo conmigo, me dejó mostrar otra faceta de mi que me cambió la vida. Antes en la calle me hablaban de usted y ahora soy Pao y me hablan de tú, gracias a “Netas Divinas”. Además adoro a mis compañeras, nos hicimos amiguísimas“, recalcó.