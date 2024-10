Al Pacino revela que no tenía pulso cuando se enfermó de Covid-19

Al Pacino ha hecho una sorprendente declaración, pues estuvo a punto de perder la vida en 2020, cuando se enfermó de Covid-19. Ahora dice que tiene una distinta visión de cómo es la muerte.

En una entrevista para The New York Times, el actor de 84 años contó con detalles lo que le sucedió: “No me sentí bien, inusualmente no bien. Luego tuve fiebre, me estaba deshidratando y todo eso. Así que conseguí que alguien me consiguiera una enfermera para hidratarme.

“No tenía pulso. En cuestión de minutos estaban ahí: la ambulancia frente a mi casa. Tenía alrededor de seis paramédicos en la sala, y había dos médicos, y tenían estos trajes que parecen ser del espacio exterior o algo así. Fue algo impactante abrir los ojos y ver eso. Todos estaban a mi alrededor y dijeron: ‘Ha vuelto. Está aquí'”.

Pacino también comentó a People que durante esos momentos seguía estando vivo. “No creo que haya muerto. Todos pensaban que estaba muerto. ¿Cómo podría estarlo? No vi la luz blanca ni nada. No hay nada ahí. Como dice Hamlet: ‘Ser o no ser; no más’. Te has ido. Nunca había pensado en eso en mi vida. Pero ya conocen a los actores: suena bien decir que morí una vez. ¿Qué pasa cuando ya no hay más?”

El protagonista de películas como “Scent Of a Woman” y “Heat” dijo que toma esa experiencia con mucha reflexión. “Supongo que es natural tener una visión diferente de la muerte a medida que envejeces. Así son las cosas. Yo no lo pedí. Simplemente llega, como muchas cosas simplemente llegan”.

Al Pacino prepara el lanzamiento de su libro de memorias Sonny Boy, pero en diciembre se estrenará en Europa la película “Modi, Three Days On The Wings Of Madness”, en la que fue dirigido por Johnny Depp. Ambos habían trabajado en 1997 en la cinta “Donnie Brasco”, pero el año pasado fue Al quien le recomendó a Depp hacerse cargo del proyecto de llevar a la pantalla grande la vida del pintor Amedeo Modigliani.

