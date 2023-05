Quién es Noor Alfallah, la novia de Al Pacino que es 54 años más joven y con quien espera su cuarto hijo

Vaya revuelo causo la noticia de la gran espera de Al Pacino, actor que a sus 83 años se prepara para dar la bienvenida a su cuarto descendiente junto a una joven 54 años menor que él. Pero, ¿quién es la madre de su hijo? Aquí te contamos los detalles.

Si bien la edad del protagonista de historias como “Scarface” y “El padrino” fue suficiente para desatar una ola de opiniones divididas en redes sociales, hay otro detalle que sin lugar a dudas hizo sonar las alarmas entre sus fans.

Se trata de la identidad de la madre de su cuarto hijo, la joven Noor Alfallah, de 29 años años de edad, cuyo historial amoroso no dista de los famosos mayores que ella. Otro de sus grandes amores fue el músico Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones, cuando este tenía 74 años y ella 22.

A pesar de las críticas por dicha relación, Noor Alfallah defendió a capa y espada sus sentimientos por el famoso: “Nuestras edades no me importaban. El corazón no sabe lo que ve, solo sabe lo que siente. Fue mi primera relación seria, pero fue una época feliz para mí”, dijo en una entrevista.

Fue a inicios del año 2020 cuando los rumores sobre una relación entre Al Pacino y Alfallah comenzaron a rondar desde el portal de Page Six. Desde entonces, la parejita decidió mantenerse alejada del ojo público, no obstante esto cambió ahora que se difundió la noticia de su embarazo.

¿A qué se dedica Noor Alfallah, la madre del cuarto hijo de Al Pacino?

De acuerdo con los medio internacionales, Alfallah es hija de Fallah Alfallah, presidente de Q8 Capital Inc y de Alana Alfallah, personalidades que forman parte de la socialité de Beberly Hills.

Se sabe que la joven estidió cine y televisión en la Universidad de California y con los años se hizo vicepresidenta de Lynda Obst Productions (propiedad de Sony), cargo que mantiene hasta el día de hoy.

