Al Pacino revela el origen de una expresión que hizo famosa en la cinta “Scent of a woman”

“Scent of a woman” es una película de 1992 protagonizada por Al Pacino, quien al año siguiente obtuvo el premio Oscar como Mejor Actor. Con el tiempo el filme se ha convertido en un clásico, pero desde su estreno al público le llamó la atención una expresión que el coronel Frank Slade decía continuamente: “Hoo-ah”.

Con motivo del 30 aniversario de la cinta Pacino concedió una entrevista a Yahoo Entertainment y explicó el origen de esa curiosa exclamación: “Todo eso vino de un tipo que me estaba enseñando a cargar y descargar una pistola calibre .45 a ciegas. Ya sabes, es complicado, tienes que desarmarla y luego volver a armarla en 45 segundos. Y hay un montón de pequeñas cosas que tienes que aprender”.

Aunque esa actividad resultaba tediosa, el militar que adiestraba a Al contaba con una personalidad singular: “Así que siempre tenía práctica con este tipo, quien me enseñaba cómo hacerlo. Y cada vez -y este tipo era un verdadero teniente- que hacía algo bueno o incluso un poco bueno, él decía: ‘¡Hoo-ah!’ Y dije, ‘¿qué es eso?’ Él dijo: ‘Oh, eso es lo que hacemos. ¡Hoo-ah! Con las tropas yendo a lo largo’. Así que me dije: ‘Tengo que usar eso’. Entonces eso de alguna manera entró en el papel de Frank Slade. Esas cosas vienen del cielo”. En 1993 Al Pacino no sólo nominó al premio Oscar como Mejor Actor, sino también como Mejor Actor de Reparto por su trabajo en el filme “Glengarry Glenn Ross”; sin embargo, “Scent of a woman” es la que permanece como una de sus películas más memorables.

