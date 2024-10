Chávez Jr. dice que a Rodríguez se le ofreció más dinero para no cancelar pelea

Julio César Chávez Jr. habló sobre la polémica cancelación de la pelea entre Omar Chávez y Misael Rodríguez, y confirmó que los promotores le ofrecieron al Chino más dinero para que el espectáculo no se cancelara.

En sus historias de Instagram, Chávez Jr. cree que ambas partes tienen sus razones, pero en el contrato no había nada estipulado con respecto al pesaje del día del combate que estableció la Comisión de Boxeo de Ciudad de México.

“Yo pienso que Misael debía haber subido a pelear, aparte tenía muchas posibilidades de ganar. Pienso que fue una mala decisión de Misael porque en el contrato no decía y es comprensible de su entrenador y de él que defendía a su boxeador. Pero también Omar, pues él dio el peso un día antes como todo el tiempo es en el boxeo, entonces creo que los promotores le ofrecieron $10,000 o $20,000 dólares más a Misael para que se animara a pelear y el espectáculo no se cancelara”, dijo.

“Omar, pues subió como siempre, 5 o 6 kilos, lo que todos los boxeadores suben de peso después del pesaje, no hubo nada irregular. Omar subió como siempre, como en todas las peleas y Misael igual, nada más que fue decisión de Misael no querer pelear. No fue ningún incumplimiento, los dos dieron el peso, simplemente que una persona de la comisión había dicho que había una regla de no subir tantos kilos, pero no es cierto, las reglas son de los contratos, no de las comisiones”, agregó.

Tras la cancelación, Ana Laura González, novia de Misael Rodríguez, acusó a Omar Chávez y su padre de intentar sobornar al Chino con $10 mil dólares para que peleara, pero este no aceptó y decidió no subir al ring.

“Qué descaro tienen los Chávez (…) Si él hubiese hecho lo correcto, ¿Por qué tendrían que comprar al Chino?, ¿Por qué tendrían que ofrecerle $10,000 dólares? Creían que el Chino se iba a vender por $10,000 dólares”, expresó.

Aunque la promotora Zanfer intentó convencerlo de que saliera a pelear sin importar que Chávez no estuviera en peso, al medallista olímpico mantuvo su postura y solo exigía que se cumplieran las reglas del pesaje.

Como el enfrentamiento entre ambos se realizaría en de Hidalgo en México -precisamente en la Plaza de Toros Vicente Segura de Pachuca- y en este estado no existe comisión de boxeo, los organizadores solicitaron que la de Ciudad de México regulara el evento.

Esta comisión estipula que los peleadores no deben pesar más de 4 kilos el día de la pelea y Omar Chávez sobrepasaba el límite establecido por casi 8 kilos, razón por la que el Chino Rodríguez y su equipo decidieron no subir al ring.

@analaura_gonzalezz No se que me da mas tristeza, que @AztecaDeportes no informe los hechos tal cual son, que @Zanfer Boxing abandone a un atleta de ellos solo por el apellido de Chavez, o las mentiras y su forma de actuar de toda la familia #Chavez ♬ sonido original – Ana Laura Gonzalez

Al comprobar que el hijo del César del Boxeo estaba por encima del límite establecido, el Chino Rodríguez propuso subir con guantes de 8 libras y su rival con unos de 12 para poder hacer la pelea, pero la comisión no aceptó y se canceló.

De acuerdo con ESPN, la disputa se pactó en 76.5 kilos y no debían pesar más de 81 el día de la función. Según fuentes, Misael Rodríguez marcó en 78.6 kilos la noche del sábado, mientras que Chávez registró 86.

Omar Chávez, de 34 años, venció en su regreso con un brutal nocaut a Michi Muñoz Zavala y quiere ir por el título mundial. El hijo del Gran Campeón Mexicano cuenta con 41 victorias (28 nocauts), 8 derrotas y un empate como profesional.

Sigue leyendo:

· Omar Chávez da su versión sobre polémica con Misael Rodríguez

· Julio César Chávez explica por qué se canceló pelea de su hijo

· Julio César Chávez asegura que su hijo Omar Chávez buscará título mundial tras brutal nocaut