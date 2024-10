Christopher Ciccone, hermano de Madonna, fallece a los 63 años

El mundo de la música llora la pérdida de Christopher Ciccone, el hermano menor de Madonna, quien falleció a los 63 años debido a un cáncer.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado enviado a ABC News, medio que fue el primero en informar sobre el deceso.

La familia Ciccone anunció que Christopher falleció en paz el 4 de octubre, acompañado de su esposo y familiares cercanos. En el mensaje, la familia expresó: “Christopher Ciccone falleció pacíficamente el 4 de octubre, rodeado de su esposo y de sus seres queridos, rodeado de amor.” Christopher creció en Rochester, Michigan, junto a sus hermanos, y desde joven destacó por su marcado espíritu artístico.

Madonna compartió una emotiva publicación en su Instagram, anunciando el fallecimiento de su hermano Christopher. La serie de fotos, muchas mostrando momentos juntos a lo largo de los años, reflejan su profundo vínculo. Acompañando las imágenes, Madonna escribió: “Mi hermano Christopher se ha ido. Fue la persona más cercana a mí por tanto tiempo… Nos tomamos de las manos y bailamos a través de la locura de nuestra infancia… Los últimos años no han sido fáciles… Me alegra que ya no esté sufriendo. Nunca habrá alguien como él. Sé que está bailando en algún lugar.💔”

El vínculo de Madonna y su hermano

La vida de Christopher Ciccone estuvo ligada a la carrera de Madonna, quien lo llevó a Nueva York, donde colaboró con ella como bailarín y coreógrafo durante sus inicios.

Con el tiempo, se convirtió en un pilar creativo para la Reina del Pop, desempeñando papeles clave como diseñador de interiores en las propiedades de Madonna y trabajando como su consultor creativo en varias de sus giras. En el comunicado, la familia destacó esta colaboración: “Christopher se trasladó a Nueva York donde aplicó su arte de bailarín y coreógrafo en apoyo a la naciente carrera de su hermana Madonna.”

Logros profesionales y personales de Ciccone

Además de su trabajo con Madonna, Christopher también exploró otros campos, como la pintura y el diseño de calzado. Durante su carrera, publicó un libro de memorias titulado “Life with My Sister Madonna”, donde relató su experiencia junto a su famosa hermana y las complejidades de su relación. A pesar de los altibajos, siempre expresó su admiración hacia ella.

Christopher deja un legado artístico y una vida marcada por su amor por el arte y su devoción a su familia. Además de su esposo, Ray Thacker, a quien se unió en matrimonio en 2016, le sobreviven su padre, Madonna y varios hermanos, sobrinos y amigos cercanos.

