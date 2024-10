Al Pacino aclara detalles de su relación con Noor Alfallah, 53 años de diferencia

Al Pacino, recientemente, se pronunció sobre el estado de su relación con Noor Alfallah, la mujer de 30 años, madre de su hijo Roman, nacido en junio de 2023.

Durante una entrevista concedida a People, Pacino compartió detalles de su situación actual, dejando claro que no mantiene una relación romántica con Alfallah. “No. Tengo amistad,” afirmó Pacino, de 84 años, cuando se le preguntó directamente sobre su estado sentimental.

Un representante del actor confirmó que, aunque no están en pareja, “Al y Noor son muy buenos amigos desde hace años y son copadres de su hijo Roman”. Esta aclaración llega tras meses de especulaciones sobre su vínculo, que se iniciaron cuando Pacino y Alfallah fueron vistos juntos en 2022, despertando rumores sobre un posible romance.

Pacino no es fan del matrimonio

Pacino, conocido por su aversión al matrimonio, aprovecha su próxima autobiografía, “Sonny Boy”, para abordar este tema.

Según el propio actor, el matrimonio es como “un boleto al tren del dolor”, una analogía que utiliza para describir su reticencia hacia este compromiso. “Todo es un boleto al tren del dolor. ¿Vas a subir o no? No, yo me quedo aquí, en la estación,” expresó el actor.

Otros temas de su nuevo libro

En el libro, Pacino también reflexiona sobre sus experiencias de convivencia, explicando que aunque disfruta la compañía, la vida compartida puede ser complicada.

“Si vives con alguien, debe haber una comunión. De lo contrario, se convierte en una invasión,” dijo. A lo largo de su vida, Pacino ha mantenido relaciones con figuras como Diane Keaton y Beverly D’Angelo, con quien tuvo a sus gemelos Anton y Olivia. También es padre de Julie, fruto de su relación con la actriz Jan Tarrant.

¿Quién es Noor Alfallah?

Mientras tanto, Alfallah, de 30 años, ha sido descrita como una productora talentosa que, según contó en una entrevista con Vogue Arabia, comenzó a pasar tiempo con Pacino durante la pandemia, disfrutando de películas y partidas de ajedrez.

Aunque su vínculo ha evolucionado, ambos mantienen una relación de respeto y compromiso para criar a Roman.

Sigue leyendo: