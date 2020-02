Novia de Al Pacino, Meital Dohan, dice que lo deja por “viejo y tacaño”

La actriz reveló que el actor sólo le regaló flores...

La actriz de origen israelí, Meital Dohan, anunció el final de su romance con el actor Al Pacino. “Es difícil estar con un hombre tan viejo, aunque sea Al Pacino”, dijo la actriz de 40 años de edad.

Dohan ha expuesto que uno de los grandes problemas en su romance está en la brecha de edad que los separa, ya que el ganador del Óscar tiene 79 años, es decir que le lleva 39 de diferencia.

Pero la declaración de Meital no termina ahí, ésta también reveló que otro gran problema del actor es que no le gusta derrochar su fortuna. “No le gustaba gastar dinero”, declaró Meital Dohan a la revista israelí La’Isha. Según la actriz de 40 años de edad, lo único que su ex le compró fueron flores.

Pero la ahora ex novia del actor también afirmó que en su momento trató de negarse a sí misma la diferencia de edades, pero el tiempo la llevó a darse cuenta de que esto era imposible.

“La diferencia de edad es difícil, sí. Traté de negarlo, pero ahora ya es un hombre mayor, para ser honesta. Así que, incluso con todo mi amor, no duró”, expuso Meital. Pero aún cuando su romance terminó, ella señala que siguen siendo amigos y que no existen malos sentimientos entre ellos.