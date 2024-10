Claudio Yarto defiende el método para dejar de beber que criticó Arath de la Torre

Hace algunas semanas Arath de la Torre criticó en el reality show “La Casa De Los Famosos México 2” un método que recomendó Claudio Yarto en el programa “Hoy”, conocido como el implante de Naltrexona, que ayuda a dejar de beber. El actor, quien padece ansiedad y depresión, dijo que el acudir a Alcohólicos Anónimos es para él lo más efectivo, pero ahora Yarto defendió el uso del implante (o pellet), con el que ha combatido eficazmente las adicciones.

Yarto fue entrevistado para la revista TVNotas y comentó: “(El método del implante) está mal entendido por personas como Arath, que no lo han probado…Arath se mete en una montaña rusa que al final es para abajo. La gente entiende si le explicas, pero hay gente que no sabe hacerlo y crea confusión. ¿Cómo puede él decir si funciona o no? Esta sustancia es para el alcohol y las adicciones, no para la depresión”.

El líder del grupo Caló señaló que el padecer depresión es muy distinto a querer dejar las drogas y el alcohol. “Arath dice ser depresivo. Debe tomar algún antidepresivo o ansiolítico. Pero al final es droga y adictiva. He visto gente que le quitas 3 días este medicamento y se revuelcan. Si tan sólo uno se pudiera curar en la tribuna de AA, los adictos lo harían. Si en este momento Arath sacó el tema, lejos de que afecte a las personas o quitarles la esperanza, se retoma el tema del pellet para salvar vidas”.

¿Qué dijo Arath de la Torre sobre Claudio Yarto?

Una noche, Karime Pindter, quien participó en “La Casa De Los Famosos México 2”, le comentó a Arath de la Torre que se enteró acerca de los beneficios del implante. “Hay una cosa que me recomendó Claudio Yarto que justo me quiero poner. Es un chip como el anticonceptivo, que te pones aquí en el brazo y te da asco el alcohol”.

Muy serio, De la Torre le dijo a Pindter: “No, no te da asco. Puedes tomar, y según esto no te emborrachas, pero es un atajo falso. Yo estoy en contra del chip…Nosotros, que vamos todos los días a Alcohólicos Anónimos a rompernos la m**** y a contar las cosas, ahora resulta que inventaron un chip que para no ponerte p***, pero sí puedes tomar. Yo respeto mucho a Claudio, pero que nos vengan a explicar”.

