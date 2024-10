Justin Timberlake ayudó a un fan pedir matrimonio en uno de sus conciertos

Justin Timberlake fue cómplice en una pedida de mano. El lunes, en el show que ofreció en Nueva York, el cantante de 43 años vio un cartel en el público que decía: “¿Puedo proponerle matrimonio a Sarah?”.

De inmediato, el intérprete de “SexyBack” detuvo el show, señaló al hombre que sostenía el cartel y le preguntó: “¿Estás listo?”. Timberlake le dio un micrófono al fan para que hiciera su petición de matrimonio.

“Te amo, eres mi mejor amiga. ¿Quieres casarte conmigo?”, le preguntó el hombre a su novia mientras las pantallas del escenario proyectaban el momento.

La respuesta fue positiva y el público del Barclays Center en Brooklyn enloqueció y celebró la respuesta.

Tras el romántico momento, el cantante felicitó a la pareja y siguió con el show. “¡Hagan ruido por Donald y Sarah!”, dijo. “No puedo superar eso. Está bien, gracias. Que todos tengan una buena noche”, bromeó Timberlake.

El momento romántico ocurre apenas algunas semanas después de que Jusitn Timberlake llegara a un acuerdo de culpabilidad luego de que fuera arrestado en junio por conducir en estado de ebriedad.

¿Por qué arrestaron a Justin Timberlake?

En junio, Justin Timberlake fue arrestado por conducir ebrio y saltarse una señal de alto después de salir de una cena con amigos en The American Hotel en Sag Harbor en Long Island.

De acuerdo con el Daily Mail, el informe policial indicaba que el cantante tuvo problemas para mantener su auto en su carril mientras conducía y también se saltó una señal de alto.

Al detenerlo, los oficiales de policía notaron varios signos de intoxicación. “Sus ojos estaban rojos y vidriosos, emanaba un fuerte olor a alcohol, su habla era lenta y tenía dificultades para mantener la atención”, indicaron.

En el momento de de su arresto, el cantante también tuvo una discusión con los oficiales que lo detuvieron porque se negó a hacer un test para medir su nivel de alcohol en la sangre. “No, no voy a hacer una prueba química. Me niego. Me niego”, refutó Timberlake.

El cantante fue acusado formalmente con el cargo de conducir bajo los efectos del alcohol y recibió dos citaciones adicionales: una por pasarse una señal de alto y otra por no mantener su carril.

A las horas del arresto, Justin Timberlake fue liberado sin pagar fianza. Además, se le prohibió conducir durante un año en el estado de Nueva York.

Seguir leyendo: