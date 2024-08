El grupo NSYNC podría reunirse para una gira en 2025

El quinteto NSYNC podría estar preparando un espectacular regreso para 2025, que incluiría un nuevo álbum y una gira mundial con motivo del 30 aniversario de su formación, según lo dio a conocer el periódico The Sunday Mirror.

El grupo NSYNC se presenta en la premiere de la película “Trolls Band Together”

Un informante reveló que entre los planes de la boy band (integrada por Joey Fatone, JC Chasez, Chris Kirkpatrick, Lance Bass y Justin Timberlake) también está la grabación de un concierto y un documental para una plataforma de streaming: “El deseo siempre ha sido que hagan un regreso importante. El 30 aniversario es algo muy especial. Ciertamente, para el resto de los chicos es un momento de ahora o nunca. Una presentación en vivo grabada como un especial, junto con un documental a gran escala basado en su viaje y su historia no contada sería un gran negocio”.

Paramount+ prepara un documental sobre la historia de las “boy bands”

La última gira de NSYNC fue en 2002, año en el que Timberlake lanzó su primer álbum como solista; eso provocó que la reunión se pospusiera durante más de dos décadas. Ese esperado regreso ha sido en varias fases y con obstáculos: en 2023 grabaron el sencillo “Better Place” (tema de la película de animación “Trolls Band Together”), pero tuvo una fría recepción en las listas de éxitos debido a la polémica que causaron las declaraciones de Britney Spears -ex pareja de Justin- en su libro de memorias The Woman In Me.

En marzo de este año Justin Timberlake lanzó el disco Everything I Thought It Was, y durante un concierto en Los Ángeles sus compañeros de NSYNC aparecieron en el escenario para cantar varios temas. Él actualmente se encuentra en su gira mundial Forget Tomorrow, que terminará el 20 de diciembre en Kansas City. Es por ello que la reunión de NSYNC sólo podría ser posible hasta 2025.

Los grandes éxitos de NSYNC siguen siendo programados en la radio, y nuevas generaciones recurren al streaming para conocer su música; uno de sus sencillos más populares, “By Bye Bye”, ha tomado fuerza de nuevo por una escena de la película “Deadpool & Wolverine”. Lance Bass comentó a Entertainment Tonight que no imaginaba que una reunión fuera tan esperada por los fans: “Es hermoso, ¿sabes? Tener esta edad y que los fans todavía están tan emocionados, es un sueño hecho realidad. No tenía idea de que el fandom se volvería tan loco. Fue muy emotivo la vez que estuvimos todos juntos en el estudio en 2023″.

