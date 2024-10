Maribel Guardia defendió a Ninel Conde de las críticas por los cambios en su apariencia

Tras las críticas hacia los cambios en el rostro de Ninel Conde, Maribel Guardia salió en su defensa. Recientemente, la actriz mexicana expresó su apoyo y respeto hacia vedette.

De acuerdo con el Diario de Coahuila, en una reciente entrevista Maribel Guardia fue cuestionada sobre lo que opinaba de los cambios estéticos a los que se había sometido Ninel Conde.

“Ninel está preciosa. Yo no me voy a meter con lo que hagan mis amigas”, dijo la actriz de 65 años sobre su amiga.

En la conversación, Guardia destacó las cualidades físicas de la vedette. “Yo no hablaría de su rostro, hablaría del cuerpazo que tiene, que es en base a disciplina porque es una mujer que hace mucho ejercicio”, dijo.

Aunque la actriz defendió a su amiga de las críticas e hizo un llamado al respeto, también destacó que es importante no excederse con los procedimientos estéticos y aceptar el paso del tiempo.

“Yo creo que sí hay que tener mucho cuidado. Todas las mujeres queremos vernos bien y cuando llegue la edad, pues te preocupa mucho envejecer”, dijo.

Impactante cambio de look de Ninel Conde

La primera semana de septiembre, Ninel Conde compartió un video en su cuenta de Instagram para mostrar el nuevo look de su larga melena que ahora es rubia.

El video, una publicación compartida entre Ninel Conde y una famosa peluquería en Miami, acumuló varios comentarios de usuarios reaccionando al look de la mexicana.

Aunque algunos usuarios elogiaron su cambio de look, muchos otros criticaron a la vedette por los notables cambios en su rostro.

“Ya perdió su físico, es otra persona no párese ella”, “Porfa envejece con dignidad. No es hate, yo te admiro mucho pero tu cara ya no hay a donde más estirar”, “¿Qué paso con Ninel? Era naturalmente bella”, “¿Qué le hicieron? Ya no existe Ninel Conde”, son algunos de los comentarios en la publicación.

