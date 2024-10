Lisa Marie Presley fue abusada cuando tenía 10 años, según sus memorias

Lisa Marie Presley afirmó en sus nuevas memorias ‘From Here to the Great Unknown’, ‘De aquí a lo desconocido’ en español, que el exnovio de su mamá, Mike Edwards, abusó de ella cuando tenía solo 10 años. La hija del conocido cantante, Elvis Presley, falleció en enero de 2023.

Confesó en su libro, el cual ya está disponible, que Edwards —que apareció en la película de 1981 ‘Mommie Dearest’ como el amante de Joan Crawford— entró en su habitación en mitad de la noche y le pasó un dedo por la pierna.

“Dijo que me iba a enseñar lo que me iba a pasar cuando fuera mayor”, escribió Lisa Marie, que tenía 10 años en ese momento.

“Puso su mano sobre mi pecho y dijo que un hombre me va a tocar aquí, allí, puso su mano entre mis piernas y dijo que me van a tocar aquí. Creo que me besó suavemente y luego se fue esa noche”, escribe la hija del fallecido Elvis Presley.

Según lo que reseña Page Six, Lisa, al día siguiente, le informó a su mamá y ella le aseguró que Edward quería disculparse con ella.

“Edwards estaba sentado en su cama, luciendo muy malhumorado y hosco… dijo: ‘Lo siento mucho, pero en Europa así es como les enseñan a los niños, así que eso era lo que estaba haciendo’”, afirmó Lisa en su libro.

No sintió el apoyo de su madre

La hija de Elvis Presley, quien tuvo, durante toda su vida, una relación complicada con su mamá, Priscilla, insinuó que no sintió el apoyo de su madre y que ella no se puso de su lado cuando el abuso se intensificó.

“Al final empezó a tocarme y a azotarme, diciéndome que no lo mirara”, escribió Lisa Marie.

“Supongo que se estaba masturbando. No se enojaba conmigo, lo hacía con mucha calma, sentado en una silla, dándome nalgadas. Mi trasero se ponía negro, azul, naranja, verde”, contó.

Lisa Marie aseveró que le enseñó los moretones a su madre y ella le respondió: “¿Qué hiciste para recibir esto?”

Sobre estas acusaciones, el actor le indicó a Page Six que él fue como “un padre” para Lisa.

“Estoy en shock, eso no es verdad… Fui como un padre para Lisa Marie”, expresó. Dijo que nadie de la editorial del libro lo llamó para pedirle comentarios y sentenció que “no creo que Lisa fuera tan estable durante ese período de tiempo”.

Antes de morir, Lisa Marie le dejó a su hija Riley Keough, actriz que protagonizó ‘Daisy Jones & The Six’, horas de cintas, y ella pudo terminar esta nueva biografía. De momento, Priscilla no ha emitido ninguna declaración sobre las nuevas memorias de su hija.

