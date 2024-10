CDC: Más de 15 millones de adultos estadounidenses padecen TDAH

Un estudio reciente realizado en Estados Unidos revela que aproximadamente 15,5 millones de adultos padecen trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), pero la mayoría enfrenta obstáculos significativos para acceder al tratamiento adecuado. Publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en su Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad, este análisis destaca que solo un tercio de los diagnosticados ha recibido una receta para medicamentos estimulantes, como la anfetamina, en el último año.

A pesar de la creciente demanda de tratamientos farmacológicos desde el inicio de la pandemia de COVID-19, los pacientes han experimentado dificultades para obtener sus recetas debido a la escasez de medicamentos como Adderall, que se considera una opción de primera línea para tratar el TDAH en adultos. El estudio muestra que casi el 75% de las personas que cuentan con una receta reportaron problemas para acceder a estos fármacos, lo que agrava aún más la situación.

El TDAH, que se caracteriza por síntomas como la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad, afecta a entre el 2% y el 5% de la población adulta a nivel mundial. En el caso de Estados Unidos, los datos revelan que este trastorno a menudo no se diagnostica hasta la edad adulta, ya que el 55% de los encuestados que dijeron tener TDAH no recibieron su diagnóstico durante la infancia, sino en etapas posteriores de la vida. Este hallazgo sugiere que una parte importante de los adultos afectados podría no estar recibiendo la atención adecuada.

El aumento de los diagnósticos de TDAH ha sido impulsado, en parte, por la expansión de los servicios de telesalud implementados durante la pandemia. Casi la mitad de los encuestados utilizaron estas plataformas para acceder al tratamiento y la medicación. Las políticas de telesalud han permitido que los pacientes reciban un diagnóstico más rápido y accedan a recetas de manera remota. Sin embargo, los expertos advierten que la investigación sobre la eficacia y seguridad de estos tratamientos a través de la telemedicina es todavía limitada, por lo que es necesario seguir evaluando los riesgos y beneficios de esta modalidad.

La telemedicina ha sido vista como una herramienta clave para mejorar el acceso a tratamientos tanto farmacológicos como conductuales. En muchos casos, los pacientes han logrado obtener medicamentos o iniciar terapias a través de consultas virtuales, lo que ha sido fundamental en un contexto donde las visitas presenciales se redujeron drásticamente debido a las restricciones pandémicas. Sin embargo, a pesar de los avances en este ámbito, los desafíos relacionados con la disponibilidad de los medicamentos persisten, poniendo en peligro el bienestar de quienes dependen de ellos para manejar los síntomas del TDAH.

La escasez de fármacos estimulantes, que ha afectado a miles de pacientes en todo el país, se ha intensificado en los últimos años. El estudio señala que este fenómeno ha coincidido con un aumento en las prescripciones de estos medicamentos, lo que sugiere que la demanda ha superado la capacidad de suministro. Esto ha llevado a que muchos adultos con TDAH tengan que enfrentarse a períodos prolongados sin tratamiento adecuado, lo que podría exacerbar los síntomas del trastorno y tener un impacto significativo en su calidad de vida.

El acceso limitado a los medicamentos no es el único desafío que enfrentan los pacientes con TDAH. El estigma asociado con el diagnóstico y el tratamiento de este trastorno sigue siendo una barrera importante. Aunque la conciencia sobre el TDAH ha aumentado en las últimas décadas, persisten muchos mitos y malentendidos sobre la naturaleza del trastorno, lo que puede disuadir a las personas de buscar ayuda.

Los resultados de este estudio ofrecen una imagen más clara del estado actual del tratamiento del TDAH en adultos en los Estados Unidos y subrayan la necesidad de mejorar tanto el acceso a los medicamentos como la disponibilidad de servicios de salud conductual. Los investigadores de los CDC esperan que estos hallazgos orienten las decisiones regulatorias, especialmente en lo que respecta a la prescripción de medicamentos a través de plataformas de telemedicina. También resaltan la importancia de continuar investigando para garantizar que los pacientes con TDAH reciban un tratamiento seguro y efectivo, independientemente de las circunstancias que enfrenten.

En un contexto de escasez de medicamentos, las políticas de salud deben adaptarse para satisfacer las necesidades de quienes dependen de tratamientos estimulantes. Mientras tanto, la telemedicina se perfila como una solución a corto plazo, aunque aún queda mucho por hacer para garantizar que todos los pacientes reciban la atención adecuada.

