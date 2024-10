Uruguay cae ante Perú y Marcelo Bielsa admite que su autoridad está “afectada”

La Selección de Uruguay sufrió una sorpresiva derrota ante Perú (1-0), que logró su primera victoria de las eliminatorias sudamericanas, en medio de la polémica con Marcelo Bielsa quien reconoció que su autoridad en La Celeste quedó “afectada” por las acusaciones de Luis Suárez en su contra.

El combinado charrúa, que sumó su tercer partido consecutivo sin poder ganar en estas eliminatorias sudamericanas tras los empates sin goles ante Paraguay y Venezuela, se vio superado por los peruanos el viernes en Lima donde Miguel Araujo (m.88) anotó el gol que le dio los tres puntos a los locales.

“Creo que lo que pasó en la semana no condiciona y no lo vinculo con cómo jugamos… Respecto de cómo opero sobre mí toda la situación, no ignoro lo que pasó y sé que mi autoridad queda de algún modo afectada”, comentó el “Loco” Bielsa en la rueda de prensa tras el partido.

Marcelo Bielsa durante el encuentro de este viernes entre Uruguay y Perú correspondiente a la novena jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. Crédito: Paolo Aguilar | EFE

“La preparación del partido yo la hice con la máxima seriedad y la respuesta que encontré en los jugadores fue la misma que encontré siempre desde que empecé a trabajar en la selección”, destacó el experimentado entrenador argentino descartando falta de compromiso de los jugadores.

Antes de comenzar la concentración del combinado uruguayo al inicio de esta semana el ahora ex jugador de la selección nacional, Luis Suárez, concedió una entrevista en la que lanzó serios cuestionamientos al proceso de Marcelo Bielsa con La Celeste y su trato a empleados y jugadores.

Las palabras del delantero no cayeron en saco roto y el propio Bielsa respondió con un discurso tranquilo evitando echarle más leña al fuego. Sin embargo, algunos jugadores como Federico Valverde, no tardaron en salir a darle la razón a Suárez asegurando que iban a trabajar para arreglar la situación.

El momento del gol del defensor peruano Miguel Araujo para que los incas se quedaran con la victoria ante Uruguay en Lima. Crédito: Paolo Aguilar | EFE

Pero apenas unos días después llega esta dura derrota ante un combinado peruano que hasta el momento no había podido sumar victorias en el camino a la Copa del Mundo 2026. Los dirigidos por el uruguayo Jorge Fossati sumaban tres empates en ocho encuentros siendo los últimos de la tabla.

Después de un gran arranque en las eliminatorias, llegando a quitarle el invicto a la actual campeona del mundo, Argentina, el combinado charrúa suma ya tres partidos consecutivos sin poder marcar goles y sumando apenas dos de nueve puntos en disputa.

Luego de este revés La Celeste se mantiene en el tercer puesto de la clasificación con cuatro victorias, tres empates y un par de derrotas para unos 15 puntos, uno menos que Colombia y cuatro menos que Argentina. El próximo partido para los uruguayos será el martes ante la dura Ecuador en Montevideo.

